TikTok débarque dans le rugby et devient partenaire du Tournoi des 6 Nations masculin et féminin

Le célèbre réseau social Tik Tok débarque dans le rugby par la grande porte en devenant le partenaire officiel du Tournoi des 6 Nations maculin et féminin.

La société du Six Nations et TikTok ont annoncé un partenariat historique. Ce dernier verra la plateforme de divertissement devenir le partenaire titre du Six Nations féminin. Ce n'est pas tout puisque le deal prévoit aussi que le réseau social sera le partenaire officiel du tournoi masculin et de l'Autumn Nations, de la saison 2022 à 2025. Pour la première fois de son histoire, le tournoi féminin aura un titre. Désormais, il faudra parler du TikTok Women's Six Nations. On ne sait pas combien la plateforme a investi, mais chaque fédération bénéficiera des retombées économiques. Une très bonne chose pour le rugby féminin. "L'importance de notre partenariat avec TikTok ne peut être sous-estimée, a déclaré Ben Morel, le PDG des Six Nations, Ben Morel. TikTok partage nos ambitions d'offrir aux fans la meilleure expérience possible et offre la plate-forme idéale pour que les fans puissent accéder au rugby et s'y engager tout au long de l'année." Le rugby sur TikTok, c'est plus de 5,1 milliards de vues à travers les hastags #rugby et #SixNationsRugby.