VIDÉO. 6 Nations U20. En vitesse, en puissance, les Bleuets régalent contre l'Irlande

Vainqueurs de l'Irlande, les Bleuets ont terminé à la seconde place du Tournoi des 6 Nations. Ils ont enchaîné quatre victoires de rang après leuir défaite contre l'Angleterre.

Les Bleuets ont terminé leur Tournoi des 6 Nations de la plus belle des manières. Après leur défaite initiale face à l'Angleterre, la France a ensuite enchaîné quatre succès de rang, dont le dernier en date ce mardi contre l'Irlande. Pourtant, l'entame de match fut irlandaise. Après une pénalité de Le Garrec, les Bleus réduit à 14 après un carton jaune adressé à Tixeront encaisseront un essai après seulement 12 minutes de jeu. Un coup de froid sur Cardiff qui n'a pas sapé le moral des tricolores.

Car voilà, sur une perte de balle, Louis Bielle-Biarrey en profite pour déborder le long de la ligne de touche avant de poursuivre d'un astucieux jeu au pied. Un temps de jeu plus tard, c'est Debaes qui sera à la conclusion d'un beau mouvement. Les Bleuets appuient dès lors sur l'accélérateur et inscriront deux nouveaux essais par Bochaton et Mallez juste avant la pause. Les Irlandais ont de leur côté répondu à la demi-heure de jeu par un essai de Kendellen et une pénalité de Doak. Aux citrons, les Français sont devants (20-24).

En seconde période, les coéquipiers de Nolan Le Garrec inscriront un nouvel essai par Bielle-Biarrey alors que le jeune demi de mêlée du Racing fera gonfler le score à dix minutes du terme (23-34). Une dernière réalisation de Kendellen dans les derniers instants viendra rendre l'addition moins salée. Les Bleuets s'imposent donc 34 à 28 et terminent deuxièmes de ce Tournoi des 6 Nations, derrière les Anglais vainqueurs du Grand Chelem.

