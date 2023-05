Stade Rochelais. RUGBY. Après van der Flier et Dupont, Grégory Alldritt règne sur l’Europe !

Pour la deuxième fois dans l’histoire du trophée, Grégory Alldritt a été désigné meilleur joueur du continent européen sur la saison 2022-2023.

Il y a de la place pour deux Français, deux anciens du RC Auch, deux copains. Élu Meilleur joueur européen EPCR sur la saison 2022-2023, Grégory Alldritt rejoint Antoine Dupont au rang des joueurs dont le nom restera dans le marbre du Vieux continent. L'EPCR a rendu son verdict au terme de la finale épique entre le Stade Rochelais et le Leinster ce samedi 20 mai. Remportée sur le fil par les Maritimes, Gregory Alldritt et ses coéquipiers ont réalisé un comeback d’anthologie, ils étaient menés de 17 points à la 12ᵉ minute.

Durant cette partie et sur l’intégralité de la saison européenne, le numéro 8 de l’équipe de France a été capable de mettre son équipe dans l’avancée. Sur cet exercice 2022-2023, il est le joueur ayant joué le plus de ballons à la main (112 courses). Extrêmement généreux, il peut aussi se vanter d’avoir été l’avant à battre le plus de défenseurs sur cet exercice européen. Avec 19 joueurs adverses déposés sur le bas côté, il égale ou surpasse des arrières de talents tels que Jack Nowell (19) et Thomas Ramos (18).

Le Top 14 souvent mis à l’honneur

S’il n’est que le deuxième français à obtenir cet honneur, il est le 6ᵉ joueur du Top 14 à pouvoir s’en vanter. Avant lui, Jonny Wilkinson et Steffon Armitage l’avaient déjà obtenu avec le RC Toulon. Le trois-quart anglais Nick Abendanon (ASM Clermont) et le fantasque deuxième ligne Leone Nakarawa (Racing 92) avaient aussi mis à l’honneur les écuries du championnat français. Petit clin d’œil à l’histoire, ce n’est ni plus ni moins que l’entraîneur rochelais Ronan O'Gara qui avait été le premier à recevoir un prix du genre. Ce dernier est désigné comme le meilleur joueur des 15 premières années des compétitions européennes.