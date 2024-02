VIDÉO. TOP 14. 10 essais, 69 points : l'UBB de Nicolas Depoortere crucifie le RCT à l’issue d’une orgie de jeu

L’UBB de Nicolas Depoortere s’est imposée à Mayol pour la première fois de son histoire. Le centre convoqué par les Bleus a inscrit l’essai de la gagne. Et quel essai !

En clôture de la 14 e journée de Top 14 dimanche, Toulon recevait Bordeaux -Bègles pour un choc au sommet. Et Canal Plus ne s’est pas trompé en choisissant cette programmation en Prime Time sur ses antennes.

Car à l’issue d’un match complètement fou, d’un scénario de dingue et intense au possible, l’UBB a fini par s’imposer en terre varoise, 32 à 37. 69 points qui donnent une idée claire de l’ode au jeu à laquelle les plus de 15 000 spectateurs de Mayol ont pu assister, en ce doux dimanche soir, sur les bords de la Rade.

D’emblée, Madosh Tambwe marquait l’essai le plus rapide de la saison après 29 secondes de jeu, sur un contre assassin et après un avantage relativement court laissé par le corps arbitral aux Toulonnais. Mais ces derniers ne se laissaient pas abattre et Gigashvili, puis Fainga’anuku et bientôt Selevasio Tolofua marquaient tous avant la pause, en force.

L'UBB insatiable

Cette saison néanmoins, a l’image de sa victoire similaire à Clermont il y a quelques semaines, Bordeaux a quelque chose en plus, indéniablement. Même sans Lucu, Jalibert, Moefana ou Penaud et Bielle-Biarrey, elle sait prendre le jeu à son compte et peut frapper n’importe quand.

C’est ainsi qu’à l’issue d’un mano a mano de feu, Toulon pensait avoir fait le plus dur en repassant devant à 5 minutes du terme (32 à 30) puis en récupérant une pénalité qui le ramenait dans le camp adverse. Mais les Girondins n’ont pas voulu mourrir les armes à la main.

Ultime ballon de récupération suite à un cafouillage sur maul et voila comment, 5 passes plus loin et un relai de Tambwe puis Vili plus tard, Nicolas Depoortere se jouait de Luc et plongeait dans l’en-but grâce à ses cannes pour offrir la victoire aux siens.