RUGBY. L'UBB plante des essais à gogo et pulvérise les Saracens, pour le plaisir des réseaux sociaux !

TOP 14. Gazzotti, Bielle-Biarrey, Jalibert… À Bordeaux, l’avenir s’annonce radieux

Plus que hâte de voir le duel Jalibert-Farrell. #UBBvSAR

On sait qui sera titulaire à l’aile gauche face à l’Irlande. #UBBvSAR

ce match va me régaler je le sens #UBBvSAR

Essai LBB made in école de rugby à l'ancienne. Et quel plaisir. - 2 lignes d'attaque - cellule en pivot (bon ca pas trop à l'ancienne), 10 en pivot - énormément de profondeur - ailier opposé qui vient s'insérer - courses droites - ailier qui joue son 1v1 dans son couloir #UBBvSAR

Laissons arriver la deuxième mi-temps, mais rendez-vous compte on est en train de foutre une branlée au Saracens #UBBvSAR

Je pense à Fabien Galthié et sa stratégie opposée à celle de l’UBB et du Stade Toulousain qui réfléchit à comment il va nous expliquer avec ses datas qu’on va devoir aligner Danty-Fickou (4 moignons à eux deux) plutôt que Moefana - Depoortere.

wsh premier match de rugby que je vois de l’ubb et ça tape les saracens quel plaisir de battre les anglais ptn

La solidité de Moefana pour rester debout et fixer le défenseur pour le décalage vers Penaud #UBBvSAR

Les Saracens, ce n’est plus ce que c’était, mais l’UBB, c’est sûrement aussi plus fort que jamais. Presque dommage qu’arrive le Tournoi et tous les joueurs derrière qui vont partir #UBBvSAR #ChampionsCup