RUGBY. Champions Cup. Attendus à l’UBB, les Saracens font-ils encore peur ?

Il y a 5 ans, les Saracens remportaient leur dernier titre en Champions Cup. Désormais, ils peinent à se lancer cette saison.

Une relégation et cinq années après, les Saracens n’y arrivent plus. Ce dimanche 14 janvier, ils se déplacent en Gironde pour aller défier l’Union Bordeaux-Bègles, favori de la rencontre. Ainsi, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont l’occasion de défier un grand d’Europe.

Actuellement, les Saracens ne sont pas en réussite en Premiership. Après 11 journées, ils pointent à la 6e place du Championnat pour 6 victoires et 5 défaites. En Champions Cup, les noir et rouge d’Outre-Manche ne sont plus si impériaux et ont été en difficulté en Afrique du Sud par les Bulls en début de compétition.

Colosse du rugby anglais des années 2010, les Saracens ont connu une folle suprématie durant une dizaine d’années. Cette saison, les Anglais ne sont plus du tout dans la même dynamique. Cinq années après leur dernier titre européen (en mai 2019 face au Leinster), les Londoniens connaissent-ils la fin de leur âge d’or ?

Les Saracens, un monument à restaurer ?

Si les Saracens nous impressionnent moins d’un point de vue français, la donne n’est pas tout à fait similaire en Angleterre. L’été dernier, les Sarries se sont offert un sixième titre de champion d’Angleterre et ont dominé physiquement le championnat. Moins en forme depuis le début de saison, ils n’ont pas réussi à venir à bout de Northampton, leader, et des Sale Sharks, vice-champion, sur le dernier mois.

À l’image du XV d’Angleterre, le club du nord de Londres s’est reposé sur les bases pour se relancer, depuis leur remontée dans l’élite en 2021. Un jeu peut être moins léché, mais une rigueur en conquête et une domination physique au-dessus du lot pour garder la main sur leurs matchs sont (re)devenus leur leitmotiv.

Depuis la saison dernière, les Sale Sharks sont devenus les principaux rivaux nationaux des Londoniens. Fin décembre, le directeur du rugby des Sale Sharks, Alex Sanderson, s’est exprimé en conférence de presse sur l’étrange état des Saracens sur cet exercice 2023-2024 :

Ils font la saison qui était attendue. Lorsque vous avez 13 joueurs à la Coupe du monde qui reviennent au compte-gouttes à différents moments, certains d'entre eux portent une certaine fatigue et un certain bagage.”

D’autant plus, la plupart des joueurs cadres du club et de la sélection anglaise cumulant la double casquette cumulent les efforts de l’âge. Owen Farrell, Maro Itoje, Billy Vunipola, Jamie George et Elliot Daly ont tous disputé la plupart des matches du mondial à plus de 30 ans. Désormais, la structure essaye de se renouveler avec l’apport de nouveaux joueurs tels que Ben Earl ou Theo Dan, mais les anciens restent des compétiteurs et ne sont visiblement pas prêts à lâcher le morceau…

Cette colonne vertébrale vieillit et semble même sur le point de laisser sa place à la jeunesse dès la saison prochaine. En effet, tous les joueurs cités précédemment sont entourés de rumeurs sur leur probable départ du club en fin de saison. En Champions Cup, les stars de l’âge d’or des Saracens se permettront-ils de décrocher un dernier titre ? Pour y parvenir, il faudra rugir face à Bordeaux au risque de pousser son râle d’agonie.