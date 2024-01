RUGBY. Humilié, est-ce déjà la fin pour Bayonne en Champions Cup ?

Bayonne a subi une très lourde défaite face aux Anglais de Northampton (61-14), pour la 3ᵉ journée de phase de poules de Champions Cup.

Une gifle Outre-Manche et de retour à la maison… Ce vendredi 12 janvier, l’Aviron Bayonnais a subi un sérieux revers sur la pelouse de Northampton (61-14), dans le cadre de la 3ᵉ journée de phase de poules de Champions Cup.

En terrain ennemi, Bayonne a encaissé 9 essais et a sauvé ce qui pouvait être sauvé à l’heure de jeu, avec 2 essais pour l’honneur. Ainsi, le troisième ligne anglais Tom Pearson en est allé de son triplé et le pilier Alex Waller a inscrit un doublé. De manière générale, le pack anglais a eu le champ libre pour faire parler sa puissance, inscrivant 7 essais en 50 minutes.

De son côté, Bayonne a rapidement été débordé par la puissance des locaux. Malgré la présence de quelques titulaires indiscutables dans le XV (Baget, Tatafu, etc.), ils n’ont pas réussi à exister durant la première heure de jeu. Ils ont dû attendre l’entrée du banc et la réussite de Tom Spring pour inscrire leurs premiers points, à la 65ᵉ minute de jeu.

Après la rencontre, le manager bayonnais Grégory Patat n’a pas été tendre avec ses joueurs. Face à la presse, il dresse un constat froid et sans détours :

C’est bien, on se rend compte qu'avec autant d'approximations à ce niveau-là, c'est impossible, car le haut-niveau a horreur de l'à-peu-près.[...] Aujourd'hui, on se rend compte de la réalité du très haut niveau. Les défaillances sur l’intensité, la justesse, on les paie cash. À nous de travailler, pour améliorer notre jeu, les détails de notre système, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. La semaine prochaine, c'est Exeter (dimanche 21 janvier 18h30, à Jean Dauger), c'est le deuxième épisode, mais ça va taper encore plus fort.[...] Aujourd'hui, on n'est pas invité à ce niveau-là. On a besoin de grandir.”

Bayonne, la fin de l'épopée en Champions Cup ?

Malgré cette déculottée dure à relativiser, Bayonne ne devrait pas se soucier plus que cela de cette défaite. En effet, l’écurie basque comptait 3 points dans sa poule de 6 équipes, avant le début de la 3e journée. Pointant à la 4e place, elle comptait le RC Toulon et le Munster derrière elle, avec 2 points seulement au compteur.

Cependant, les Varois et les Irlandais s’affrontent, ce samedi, à Toulon. Ainsi, Bayonne peut se rattraper durant la dernière journée de phase de poules de Coupe d’Europe, la semaine prochaine. Pour rappel, les 4 premières équipes de chaque poules sont qualifiées pour les huitièmes de finale de Champions Cup, quand la 5e est reversée en Challenge Cup. Seule la grande différence de points accumulés à Northampton fait (vraiment) grincer des dents, d’un point de vue comptable, ce critère étant le plus important en cas d’égalité entre deux formations.

En effet, seul un match nul ou une défaite avec un double bonus, offensif et défensif, d’une des équipes verrait les Basques être doublé par les deux formations, en termes de points au classement. Dans la plupart des scénarios, Bayonne resterait devant ou à égalité de points avec l’une des équipes, lui permettant toujours de rêver à un huitième de finale, de Challenge Cup ou Champions Cup.

