VIDEO. RUGBY. Big Ben et Magic Baget, 2 facteurs X aux antipodes pour UBB - Bayonne (Top 14)

Ce samedi, l’Aviron Bayonnais et l’Union Bordeaux-Bègles ont livré une partition serrée (24-23) pour la 12e journée de Top 14.

À Chaban-Delmas, ce samedi 6 janvier, les spectateurs girondins ont pu voir du lourd et du moins lourd. Avec la victoire au forceps des locaux (24-23), quelques profils ont pu se faire voir sous leurs meilleurs jours lors de ce match entre l’Union Bordeaux-Bègles et l’Aviron Bayonnais. Parmi eux, “Big Ben” Tameifuna a assis sa domination sur la rencontre et Rémy Baget a distillé sa magie.

VIDEO. Top 14. La belle saucisse de Matthieu Jalibert (UBB) qui offre l'essai à Bayonne sans forcer

Big Ben, l’heure de vérité

Tonitruant à la Coupe du monde, Ben Tameifuna est revenu dans une forme semblable à l’UBB. Alors que le pack bordelo-béglais pêche parfois dans sa domination en mêlée, le Tongien a montré qu’il était le patron du jeu d’avant des Girondins. Dans le jeu courant, Big Ben sonne la révolte et aiguille ses coéquipiers dans la marche à suivre.

RUGBY. Les Springboks battent les Tonga menées par le chouchou des réseaux ''Big Ben'' Tameifuna

Face à l’Aviron Bayonnais, son essai dévastateur à la 22e minute permet aux Bordelais de mettre à distance les Bayonnais, après la bévue de Jalibert. Servi arrêté par Maxime Lucu, le pilier droit met le turbo et brise 2 plaquages avant de prendre de vitesse deux autres défenseurs basques sur les 5 mètres restants.

Explosif, le colosse de 32 ans (148 kg, 1,82 m) montre qu’il postule toujours au titre de meilleur droitier du Championnat. Joueur le plus lourd de l’Hexagone et du rugby international, il est une arme dévastatrice à quelques mètres de l’en-but et même encore plus loin qu’on ne l’imagine ! Avec lui, Yannick Bru possède une arme unique pendant une heure (top chrono), histoire de laisser son titan souffler.

VIDEO. Quand Ben Tameifuna envoie ses 150 kilos dans les airs, ça ne rigole pas

Rémy Baget, bis repetita

Il avait déjà éclaboussé de sa classe la rencontre face au Racing 92. Ce samedi, le natif d’Albi a réitéré l’exploit à la 63e minute. Servi par un coup de pied tendu de Camille Lopez, le Basque d’adoption jongle avec le cuir et poursuis l’élan de ce dernier au pied. Il récupère ensuite la gonfle et élimine le dernier défenseur avec un crochet, avant d’aplatir.

VIDÉO. TOP 14. Un duo Lopez - Baget électrique (Bayonne) crucifie le Racing 92

Pour les supporters basques, les performances récentes de l’ailier ne sont pas sans rappeler son niveau d’il y a deux ans. En Pro D2, le joueur formé au Stade Toulousain s’était imposé dans le XV avec une saison folle. En 31 matches, il avait inscrit pas moins de 15 essais.

Mais par-dessus tout, ce qui avait impressionné chez le joueur, c’était sa capacité à se créer ses propres occasions à partir du néant. En Top 14, les espaces sont beaucoup plus verrouillés et le trois-quart est rentré dans les normes la saison dernière (4 essais en 22 matches). Bien aidé par Camille Lopez depuis l’automne, Rémy Baget retrouve des couleurs et pointe déjà à quatre arrivées en Terre promise en 8 matches, toutes compétitions confondues.