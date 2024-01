VIDEO. Top 14. La belle saucisse de Matthieu Jalibert (UBB) qui offre l'essai à Bayonne sans forcer

L'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert a concédé un essai trop facilement à l'Aviron Bayonnais ce samedi dans le cadre de la douzième journée de Top 14.

VIDEO. TOP 14. Relance de 100m, cad-deb de l'espace, l'UBB fait le show, Clermont se troue !L'UBB tourne très fort depuis quelques semaines avec une série de six victoires toutes compétitions confondues. Une série qu'ils avaient à coeur de poursuivre lors de la réception de Bayonne ce samedi dans le cadre de la 12e journée de Top 14.

A la pause, les Girondins ne menaient cependant que 17 à 13 malgré deux essais par Coleman et Tameifuna dans le premier acte. Et si les Basques étaient toujours dans le coup à la pause, ce n'est pas seulement grâce à leur envie et leur détermination.

En effet, l'Aviron Bayonnais a montré d'initiative et d'opportunisme à l'image de cette action d'Arnaud Erbinartegaray qui a débouché sur un essai gag en faveur des visiteurs.

Auteur d'un coup de pied de recentrage, il a été heureux de voir l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert se trouer dans l'en-but au moment d'aplatir. Le ballon a semblé fuir ses mains, mais pas celles du Basque.

😳 LA BOULETTE DE MATTHIEU JALIBERT QUI PROFITE À ARNAUD ERBINARTEGARAY !



L' @avironrugbypro recolle contre l'UBB 10-10. #UBBAB pic.twitter.com/Xe04NLL7XF — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 6, 2024

Oh la belle saucisse de Jalibert … #UBBAB January 6, 2024

C'est quoi cette boulette gigantesque de Matthieu Jalibert 🫣#UBBAB #TOP14 — catourneovale (@catourneovale) January 6, 2024

Jusqu'ici, les Bayonnais n'ont pas encore réussi à s'imposer en déplacement. Ils avaient failli créer la surprise sur la pelouse du Munster en Champions Cup. Un match qui s'est finalement terminé sur un nul, 17 partout.

Preuve qu'ils ont les arguments pour faire douter n'importe quelle formation. Avec cinq victoires avant la 12e journée, ils sont dans le ventre mou du classement. Un succès à l'extérieur leur ferait le plus grand bien. Surtout face à des Girondins qui trustent les premières places du Top 14.

En revanche, un revers à la maison pour l'UBB serait un vrai coup d'arrêt, surtout avant de retrouver la Champions Cup et de voir les internationaux rejoindre le XV de France.