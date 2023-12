VIDÉO. TOP 14. Un duo Lopez - Baget électrique (Bayonne) crucifie le Racing 92

Pour la 11e journée de Top 14, l’Aviron Bayonnais s’est imposé au dernier moment face au Racing 92, grâce à un essai fou de Rémy Baget.

Décidément, Jean Dauger est une sacrée forteresse. Si certains avaient encore des doutes, la fin de match entre l’Aviron Bayonnais et le Racing 92 (27-23), ce samedi, a dû les convaincre. Pour la 11e journée de Top 14, le duo Lopez - Baget a fait rugir le Pays Basque.

RUGBY. Auteur d'un essai à Mayol, focus sur la pépite bayonnaise Rémy Baget

En cause, à la 79e minute de jeu, l’ailier Rémy Baget est arrivé en Terre promise avec une bronca détonante. Bien lancé par une passe au pied de Camille Lopez, le trois-quart a ensuite éliminé son vis-à-vis avec un autre jeu au pied, pour lui-même cette fois-ci. Ensuite, l’ancien ouvreur clermontois n’a plus qu’à attendre que le chrono défile pour transformer sur le gong.

L'ESSAI DE LA GAGNE 🔥



L'@avironrugbypro arrache la victoire à la dernière minute face au Racing grâce à cet incroyable essai de Rémy Baget ! #ABR92 pic.twitter.com/bJFP2sULWj December 30, 2023

Auteur de l’essai de la gagne, Rémy Baget s’est ensuite exprimé au micro de Canal+. Après la fin du match, l’ailier ne se jette pas des fleurs pour autant : “On avait les crocs et l’écart entre les deux équipes était trop grand. On a tout tenté pour revenir. Mon essai, c’est bien, mais ça découle d’un réveil collectif.”

RUGBY. Camille Lopez prolongé, Bayonne officialise la nouvelle avec une annonce 100% Noël

Bayonne, les individualités d'un collectif

Dominés au score en première période, les Bayonnais se sont réveillés à l’heure de jeu. Alors qu’ils étaient menés 6 à 20 chez eux à l’heure de jeu, les locaux sont allés en Terre promise à 3 reprises pour rester invaincu à Jean Dauger en Championnat, depuis leur retour en Top 14.

Ainsi, le numéro 8 sud-africain Uzair Cassiem a ouvert les hostilités à l’heure de jeu avec un essai à la 61e minute de jeu. Bien aidés par le carton jaune donné au pilier racingman Gogichashvili en fin de match, les hommes de Grégory Patat en ont profité pour doubler la mise, en force, par l’intermédiaire du talonneur Thomas Acquier.

VIDEO. Première Peña Baiona en Champions Cup : Bayonne, Courageux mais Battu par Glasgow d'un rien !

Après la rencontre, le manager bayonnais Grégory Patat s’est exprimé face à la presse. Selon des propos rapportés par L’Équipe, ses joueurs ont réalisé un match d’ampleur :

C'était un scénario dingue. C'est aussi une performance XXL, une des plus belles réalisées ici. À la mi-temps, on est mené 17-3 alors que le contenu est bon, qu'on produit beaucoup et qu'on a la possession (65 %). Je sentais pas mal d'agacement, mais je leur disais : ‘On va le faire !’”

En Championnat, l’Aviron Bayonnais n’a plus perdu dans son antre de Jean Dauger depuis presque 2 ans. Malgré une bévue face à la Section Paloise, lors d’une délocalisation à Saint-Sébastien l’an dernier, les coéquipiers de Camille Lopez se sont créés une carapace très solide dans leur stade. Néanmoins, une victoire à l’extérieur va rapidement devenir un impératif, si les Ciel et Blanc veulent rêver plus grand.

VIDÉO. 70m, 4 offloads : la relance de l’en-but façon Super Rugby de Megdoud et l’Aviron Bayonnais