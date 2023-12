VIDÉO. 70m, 4 offloads : la relance de l’en-but façon Super Rugby de Megdoud et l’Aviron Bayonnais

Face aux Glasgow Warriors, Bayonne a certes perdu, mais a une nouvelle fois régalé son public, à l’image de cette relance depuis le parking.

Vendredi dernier, en Champions Cup, l’Aviron Bayonnais a vécu un petit événement, mais savez-vous pourquoi ? Moins en réussite que la semaine précédente sur la pelouse du Munster, les Basques n’ont pas ramené leur première victoire européenne de leur histoire.

VIDEO. Première Peña Baiona en Champions Cup : Bayonne, Courageux mais Battu par Glasgow d'un rien !Ils ont dû s’incliner d’un petit point (11 à 12) face à une solide équipe de Glasgow, rompue aux joutes continentales. La première défaite à Jean-Dauger depuis la remontée dans l’élite à l’été 2022, d’ailleurs…



Malgré tout, les coéquipiers de Camille Lopez n’ont pas démérité. Ils ont certes manqué de précision dans les zones de marque, à l’image de l’essai refusé à Aprasidze pour un péché de gourmandise ou à la dernière action dans les 22 adverses, mais ils ont tenté des choses.

RUGBY. Le nul face au Munster, promesse d'une première victoire historique pour Bayonne en Champions Cup ?Comme sur cette relance depuis leur en-but à la demi-heure de jeu, façon Super Rugby. Dans un match âpre, l’arrière-garde de l’Aviron avait des fourmis dans les jambes avec cette initiative de jouer la contre-attaque depuis sa ligne de but de Tom Spring, qui donnait un ballon assez chaud à son ailier Megdoud.



Mais l’ancien parisien, si difficile à faire tomber dans duels, a fait ce qu’il sait faire de mieux en cassant 1, puis 2, puis 3 plaquages écossais, pour finalement franchir sur 50 mètres avant de retrouver du soutien après-contact, malgré un petit péché de gourmandise à la base. Les relais dans le bon timing se poursuivent côté bayonnais, alors que les avants jouent façon Flying Fidjians, avec des offloads de Marchois, puis Tagi, puis Bosch encore.



L’action n’ira pas au bout mais aboutira, au moment de passer par le sol, sur un carton jaune adressé à Zander Fagerson et l’ouverture du score côté Ciel et Blanc. De quoi faire rugir le public de Jean-Dauger, même s’il a malheureusement connu sa première défaite dans son antre depuis la remontée en Top 14 à l’été 2022.

