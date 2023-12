RUGBY. Le nul face au Munster, promesse d'une première victoire historique pour Bayonne en Champions Cup ?

On la donnait perdante face à l'ogre du Munster, et pourtant, la bande à Camille Lopez a arraché le match nul en Irlande. Bayonne joue maintenant à domicile contre Glasgow.

Une première historique à Jean-Dauger

L'année dernière, l'Aviron Bayonnais avait la casquette de promu en Top 14, mais avait surpris son monde en terminant à la huitième place du championnat. En termes de victoire à domicile, ces derniers étaient arrivés deuxième égalité, avec le Racing 92.

Évidemment, cette huitième place n'est pas anodine, car elle est synonyme de Champions Cup ! Pour la première fois de son histoire, Bayonne est dans la cour des grands.

Cette saison à l'une des poules les plus relevées de la compétition avec de multiples champions d'Europe tels que Toulon, le Munster ou encore Exeter. Viennent s'ajouter des équipes comme Northampton ou encore Glasgow !

Après l'exploit de la semaine dernière, 17-17 sur la pelouse du Munster, les hommes de Grégory Patat sont en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale, au vu du nouveau format de la compétition. Cette possibilité serait encore plus réelle, si Bayonne parvient à battre Glasgow à Jean-Dauger. En cas de succès, les Bayonnais seraient donc la première équipe de l'histoire du club à remporter un match européen, mais également à se qualifier !

Pour rappel, les quatre premières équipes de chaque groupe sont qualifiées d'office pour les 8ᵉ de finales, tandis que le cinquième club est reversé en Challenge Cup, et le dernier éliminé.

RUGBY. ''Je ne suis pas inquiet pour lui'', Stuart Lancaster supporte Gaël Fickou face aux critiques

La défense, la clé de la réussite ?

Face au Munster, les coéquipiers de Camille Lopez ont été héroïques en défense, et leur résultat découle de ce secteur de jeu !

Durant la partie, ces derniers ont réalisé 215 plaquages, ce qui fait de la Bayonne la seule équipe européenne de la première journée à avoir effectué ce total. Le pourcentage de réussite dans ce domaine-là était aussi le plus élevé de la compétition, avec 88,5%.

Néanmoins, si à l'aise en attaque en Top 14, Bayonne semble se brider sur la scène européenne. Les Basques n'ont marqué qu'un essai ou une pénalité dans seulement 28,6% de leurs actions dans les 22m adverses. C'est le ratio le plus faible de la Champions Cup.

En plus de cela, les ciel et blanc sont coutumiers du fait, car la saison dernière en Challenge Cup, ils avaient une moyenne d'un essai par match, la plus petite du tournoi. Face à Glasgow, il faudra rectifier le tir pour espérer l'emporter.

RUGBY. Champions Cup. Les Harlequins vont-ils mettre une cible dans le dos d'Antoine Dupont ?

Les compositions

Pour l'Aviron Bayonnais, pas la peine de faire tourner l'effectif avant la reprise du Top 14. Grégory Patat et le staff ont concocté une équipe très compétitive.

BAYONNE 1 S.Cormenier 2 F.Bosh 3 L.Tagi 4 D.Marchois 5 M.leindekar 6 R.Bourdeau 8 R.Bruni 7 B.Héguy 9 G.Aprasidze 10 C.Lopez 11 N.Megdoud 12 G.Martocq 13 C.Tiberghien 14 A.Callandret 15 T.Spring 16 V.Giudicelli 17 M.Perchaud 18 T.Tatafu 19 T.Ceyte



20 A.Iturria 21 M.Machenaud 22 T.Dolhagaray 23 R.Hodge

Pour Glasgow, même état d'esprit avec les cadres de sortie et les internationaux.