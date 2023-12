RUGBY. Champions Cup. Les Harlequins vont-ils mettre une cible dans le dos d'Antoine Dupont ?

Le coach des Harlequins estime que ses joueurs devront avoir un oeil sur Antoine Dupont sans pour autant se focaliser uniquement sur lui face à Toulouse.

RUGBY. Champions Cup. Toulouse envoie l'artillerie lourde, les Harlequins l'attendent de pied fermeChoc au Stoop ce dimanche avec la venue du Stade Toulousain sur la pelouse des Harlequins en Champions Cup. Français comme Anglais ont remporté leur premier match le week-end. Toulouse en dominant facilement Cardiff à la maison. Les Quins en allant battre le Racing 92 devant son public.

Cette deuxième joute de la coupe des champions est prise très au sérieux par les deux camps. Il suffit de regarder les deux compositions. Les internationaux seront en nombre sur le pré anglais. Particulièrement du côté de Toulouse qui, malgré des absents, peut compter des remplaçants de luxe pour aligner un XV de départ très compétitif.

Si Toulouse n'aura pas la vie facile en Angleterre, on peut en dire de même des Anglais. Lesquels devront produire un match sérieux pour s'offrir les champions de France en titre. Selon Ugo Mola, c'est devant que le match se gagnera. Mais du côté du coach des Quins Danny Wilson via Ruck, on aura aussi un oeil sur Antoine Dupont.

Loin de lui l'idée de mettre en place anti-Dupont comme on peut le faire certaines équipes par le passé. Néanmoins, ils se doivent d'être en alerte. "Je pense simplement qu’il s’agit de prendre conscience et de comprendre où il peut vous causer des problèmes et quelle est votre stratégie défensive, éviter ces situations ou deux, les gérer lorsqu’elles se présentent."

Wilson voit le capitaine du XV de France comme un joueur de classe mondiale. Un élément dangereux qu'il faut savoir museler sous peine de passer un après-midi compliqué. Les Gallois peuvent en témoigner. Si le demi de mêlée n'avait jusqu'ici pas fait des matchs aussi aboutis que voulus depuis son retour de la Coupe du monde, il a été l'un des meilleurs joueurs face à Cardiff.

Il est très dangereux et nous devons être pleinement conscients de lui, de la façon dont il attaque et de ce qu’il peut faire

Néanmoins, ce serait une erreur de se focaliser uniquement sur le numéro 9. Et ça, les Harlequins l'ont bien compris. Aux côtés de Dupont, Thomas Ramos enchaîne aussi les bonnes prestations à un poste qui n'est pas forcément le sien. En son absence à l'arrière, c'est désormais l'international écossais Blair Kinghorn qui brille.

Si les Anglais auront du pain sur la place, les Toulousains ne seront pas en reste dimanche. Il faudra notamment se méfier de Marcus Smith dont Wilson dit qu'il a réalisé son meilleur match de la saison face au Racing 92. Les duels à suivre seront nombreux dimanche : au centre où Will Joseph fait oublier le néo-Parisien Joe Marchant ; comme en troisième ligne avec un Alex Dombrandt bien décidé à jouer le prochain 6 Nations après avoir manqué la coupe du monde.