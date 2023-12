RUGBY. Champions Cup. Toulouse envoie l'artillerie lourde, les Harlequins l'attendent de pied ferme

Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition pour le match de Champions Cup face aux Harlequins dimanche dans le cadre de la deuxième journée.

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse des Harlequins dans la cadre de la deuxième journée de la Champions Cup. Vainqueurs avec la manière des Gallois de Cardiff, les hommes d'Ugo Mola veulent enchaîner en Angleterre.

Dans cette optique, le staff du champion de France a aligné une nouvelle fois une équipe compétitive face aux Quins de Marcus Smith malgré les absences de plusieurs joueurs sur blessure.

En effet, les Tricolores Aldegheri et Flament sont absents et remplacés par Cros en troisième ligne et Laulala en première. Un Tricolore pour un Tricolore et un All Black pour un autre joueur du XV de France. C'est dire la richesse du groupe toulousain.

La charnière reste inchangée avec Antoine Dupont et Thomas Ramos. Il devrait en être de même jusqu'au départ du demi de mêlée pour l'équipe de France à 7. Ensuite, la blessure de Retière permet à Delibes de gagner sa place à l'aile tandis que l'Ecossais Kinghorn, en vue contre Cardiff, enchaîne à l'arrière.

Une composition qui évolue peu puisque le banc voit seulement Ainu'u remplacer Laulala. Absent du groupe la semaine dernière il avait démarré la rencontre suite au forfait d'Aldegheri.

Toulouse 1 Baille 2 Mauvaka 3 Laulala 4 Meafou 5 Arnold 6 Cros 8 Roumat 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ramos 11 Lebel 12 Ahki 13 Barassi 14 Delibes 15 Kinghorn 16 Cramont 17 Neti 18 Ainu'u 19 Faasalele



20 Placines 21 Germain 22 Costes 23 Chocobares

Côté anglais, le fantasque Marler sera bien présent en première ligne tout comme Marcus Smith à l'ouverture. L'ouvreur du XV de la Rose avait été décisif la semaine passée lors du succès sur la pelouse du Racing 92.

Selon Mola, le match se gagnera devant et les Toulousains auront fort à faire face aux internationaux anglais Launchbury, Chisholm ou encore Dombrandt. Notez que Care sera sur le banc.