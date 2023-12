RUGBY. Camille Lopez prolongé, Bayonne officialise la nouvelle avec une annonce 100% Noël

Ce dimanche 24 décembre, l’Aviron Bayonnais a annoncé la prolongation de son ouvreur Camille Lopez pour une saison de Top 14 qui promet déjà d’être magique.

C’est le cadeau de Noël que les Basques ciel et blanc attendaient. Ce dimanche 24 décembre, l’Aviron Bayonnais a annoncé que Camille Lopez prolongeait son contrat d’un an à Jean Dauger. Désormais, le joueur évoluera à Bayonne jusqu’en juin 2025. C’est dans une vidéo adorable, mettant en scène les enfants du joueur réalisant leur liste de Noël, que le club a annoncé la nouvelle.

🎅𝙇𝙚 𝙥è𝙧𝙚 𝙏𝙖𝙮𝙚𝙗 𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙖𝙨𝙨é !



Avant que le père Noël passe pour gâter tous les enfants ce soir, c'est le père Tayeb qui a offert un joli cadeau à tous les amoureux de l'Aviron Bayonnais !



+1 pour notre numéro 10 !



À 34 ans, l’ancien clermontois revit du côté de l’océan Atlantique. Arrivé à l’été 2022 en terre basque, il est le maître à jouer des ciel et blanc, redoutable par sa vista, ses drops et son flegme décisif. Depuis son arrivée à Bayonne, il pointe à 92,1% de réussites face aux perches en Top 14, ce qui fait de lui le second buteur le plus précis du championnat depuis son arrivée au club, derrière le jeune Hugo Reus (94,4% de réussite sur la même période.

Cette saison, sa réussite lui permet notamment d'être le 5e meilleur réalisateur du Top 14 et principal artilleur des Basques. Avec 90 points au compteur, il est joueur n'ayant pas marqué d'essais à avoir le plus haut cumul de points, uniquement grâce à sa botte.

L’ouvreur s’est montré tellement décisif avec l’Aviron Bayonnais que ses supporters militant pour qu’il remporte le titre de meilleur joueur de la saison dernière. S’il n’a pas remporté le prix, il a tout de même été nominé aux côtés de Grégory Alldritt et Antoine Dupont, lauréat.

Plus impressionnant encore, certains imaginent déjà un retour inopiné en Bleu. Histoire de pallier le forfait de Romain Ntamack, à l’image du retour de Beauxis avec le XV de France en 2018.

Alors qu’il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, le natif d’Oloron-Sainte-Marie se bonifie avec le temps. Après 8 années passées à Clermont et avec un titre de champion de France 2017 en poche, le demi d’ouverture renaît au Pays Basque.

Auprès du média Sud-Ouest, le manager bayonnais Grégory Patat qualifiait ainsi les performances de son ouvreur : “C’est impressionnant. Quand on voit l’homogénéité des matches, c’est bien d’avoir des opportunités de les faire basculer de notre côté, et Camille est là pour concrétiser les temps forts de son équipe.”