RUGBY. TOP 14. Le roi de Bayonne prolonge ? Eh oui, Camille Lopez compte rester longtemps…

Devenu le chouchou des supporters de Jean Dauger, Camille Lopez veut s’installer sur le long terme au sein de l’Aviron Bayonnais.

Il est aimé de tous. Au cœur des verdoyantes vallées basques et entouré de ciel et blanc, un ancien de l’écurie jaune et de Bordeaux a posé ses valises à Bayonne avec succès. Loin d’être un bleu, Camille Lopez est devenu le maître à jouer de l’Aviron, ballon à la main et drop au pied.

En tant que joueur, l’ouvreur devrait activer l’année de contrat en option, qui le lie au club jusqu’en 2025. Cette continuité ne met pas en danger l’arrivée de Joris Segonds, attendu au Pays Basque pour la saison prochaine. Le meilleur réalisateur du Top 14 2022-2023 devra seulement cohabiter avec le champion de France 2017 pendant quelques mois.

Conquis par la passion de l’ancien clermontois depuis son arrivée à l’été 2022, Philippe Tayeb et la direction de l’Aviron Bayonnais aimeraient le garder longtemps, selon des informations de L’Équipe et Sud-Ouest. D'autant plus, Camille Lopez ne cesse de montrer son implication dans le projet bayonnais, sur le terrain ou en dehors.

Auprès de La République des Pyrénées, Camille Lopez avait avoué qu'il avait une certaine fierté d'être un joueur basque à Bayonne. Portée par sa région de naissance, l'ambition du numéro 10 se sent dans ses propos :

C’est surtout une fierté de jouer ici, surtout quand tu es du coin. J’ai envie de bien faire, mais l’important, c’est qu’on donne tous le meilleur de nous-mêmes. Des matches de merde, on va en faire, mais il faudra passer outre. On sait que c’est une pression particulière, je suis les matches de l’Aviron depuis longtemps, je sais que le public est exigeant."

Ensuite, l’Oloronais pourrait avoir une place de choix pour sa retraite sportive. En effet, il pourrait intégrer l'encadrement ou de la direction sportive, d’après L’Équipe. À 34 ans, Camille Lopez réalise une fin de carrière magistrale à l’Aviron Bayonnais. L’arrivée de l’ouvreur et d’autres très bons joueurs ont aidé le club basque à faire ses armes en Top 14.

Grâce à ces renforts et à des joueurs confirmés déjà présents au club, Bayonne a longtemps été un prétendant aux phases finales la saison dernière. Le club ciel et blanc avait néanmoins montré quelques failles et de la fatigue en fin de saison. Désormais prévenus et intraitables à domicile, les joueurs de l’Aviron Bayonnais voudront sûrement ne pas rater le coche cette année.

En parallèle, les Basques participeront à la Champions Cup et auront fort à faire avec la réception de Glasgow et un déplacement au Munster en décembre. Connaisseur de ces grandes échéances, l’atout Camille Lopez ne devrait pas être de trop à Bayonne. Cependant, seront-ils capables de jouer sérieusement sur les deux tableaux ?

