Top 14. Meilleur joueur de la saison 2022-2023 : Dupont, Alldritt ou Lopez ? La Liste complète de la NUIT DU RUGBY

La Nuit du rugby aura lieu le 20 novembre à l'Olympia. La Ligue nationale de rugby a dévoilé la liste des nommés pour les différents prix dont celui de meilleur joueur.

Qui succèdera à Zach Mercer ? L'an passé, c'est le 3e ligne du MHR qui avait été élu meilleur joueur de la saison 2021/2022 de Top 14. Cette année, Antoine Dupont, Grégory Alldritt et Camille Lopez sont en lice. Les deux premiers sont également nommés pour le prix de meilleur international français. En 2022, c'est le demi de mêlée qui avait été désigné. Le compère de la 3e ligne va-t-il lui succéder ? Rendez-vous le 20 novembre à l'Olympia pour le savoir. Comme chaque année, la Nuit du Rugby sera diffusée en clair sur Canal + dès 19h30.

Liste complète des nommés pour la NUIT DU RUGBY

MEILLEUR JOUEUR DE TOP 14 :

Grégory Alldritt (Stade Rochelais)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Camille Lopez (Aviron Bayonnais)

Crédit image : LNR

MEILLEUR JOUEUR DE PRO D2 :

Thomas Laclayat (Oyonnax Rugby)

Kevin Lebreton (Oyonnax Rugby)

Jules Soulan (Oyonnax Rugby)

MEILLEUR JOUEUR DE L’IN EXTENSON SUPERSEVENS :

Esteban Capilla (Aviron Bayonnais)

Johan Demai-Hamecher (Monaco Rugby Sevens)

Tom Spring (Aviron Bayonnais)

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE :

Baptiste Erdocio (Biarritz Olympique)

Emilien Gailleton (Section Paloise)

Posolo Tuilagi (USA Perpignan)

MEILLEURE JOUEUSE INTERNATIONALE FRANÇAISE :

Gaëlle Hermet (Stade Toulousain)

Agathe Sochat (Stade Bordelais)

Gabrielle Vernier (Blagnac Rugby)

MEILLEUR JOUEUR INTERNATIONAL FRANÇAIS :

Grégory Alldritt (Stade Rochelais)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Damian Penaud (Union Bordeaux-Bègles)

MEILLEUR ARBITRE DE L’ANNÉE :

Pierre Brousset

Mathieu Raynal

Tual Trainini

MEILLEUR STAFF D’ENTRAÎNEURS DE TOP 14 :

Grégory Patat, Gérard Fraser et Joël Rey (Aviron Bayonnais)

Ronan O’Gara, Romain Carmignani et Sébastien Boboul (Stade Rochelais)

Ugo Mola, Jean Bouilhou, Clément Poitrenaud et Laurent Thuery (Stade Toulousain)

Crédit image : LNR

MEILLEUR STAFF D’ENTRAÎNEURS DE PRO D2 :

Fabien Gengenbacher, Arnaud Héguy et Nicolas Nadau (FC Grenoble Rugby)

Xavier Pemeja, Sébastien Fouassier, Guillaume Jan et Benjamin Thiery (USON Nevers)

Joe El Abd, Fabien Cibray et Vincent Debaty (Oyonnax Rugby)

PLUS BEL ESSAI DE L’ANNÉE :

Romain Ntamack (Stade Toulousain)

Romain Buros (Union Bordeaux-Bègles)

Paul Graou (Stade Toulousain)

Genesis Mamea Lemalu (USA Perpignan)

Jean-Marc Doussain (LOU Rugby)