TOP 14. Et si l’Aviron Bayonnais avait trouvé en PROD2 son facteur X pour la saison à venir ?

Phénomène de la ProD2 la saison dernière, le Fidjien Kaminiali Rasaku revient à Bayonne avec un nouveau statut. Et beaucoup d'espoirs placés en lui.

Le saviez-vous ? En 20 petits matchs officiels dans l’Hexagone, Kaminiali Rasaku a inscrit pas moins de 14 essais. Des chiffres impressionnants, d’autant plus pour un joueur spécialiste du 7, signé par Bayonne mais envoyé à Mont-de-Marsan l’an dernier pour s’aguerrir un petit peu sur les codes du jeu à XV. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’adaptation fut bonne, mon cher Watson…

RUGBY. Préparez-vous pour les gros raffuts et les appuis déroutants de Kaminieli Rasaku en Top 14 !En quelques mois seulement dans l’antichambre du Top 14, l’ailier de 24 ans était devenu l’une des attractions de la ProD2, au même titre que Nathanael Hulleu où Christian Ambadiang. Avec des essais tous plus impressionnants les uns que les autres : qui n’a pas en tête son ultime exploit sous les couleurs montoises, en demi-finale, où il avait traversé la défense grenobloise sur 50m avec une facilité qui nous rappela, sur le coup, celle du grand Rupeni Caucaunibuca ?



Alors, à l’intersaison, l’Aviron a fait revenir son prodige pour qu’il exerce enfin ses talents pour lui. Une petite cerise sur le gateau d'un recrutement déjà très intéressant effectué par le club du 64. Et lors du premier match amical remporté face à Pau (33 à 26) ce week-end, Rasaku a brillé. Au point de planter… un triplé ! De là à imaginer que le champion olympique soit le facteur X des Basques en vue de saison à venir ? Il n’y a qu’un pas.

Il faut dire que le compact ailier est, en plus d’un superbe finisseur, un sacré puncheur. Compact (1m77 pour 92kg), très fort du bas du corps (il l’a encore prouvé lors de son 2ème essai face à Pau) et doté d’appuis remuants et d'un raffut électrique, les supporters des Bleus et Blancs n’ont rien qu’à imaginer son association avec Sireli Maqala pour saliver. A eux deux, les anciens associés sous le maillot des Flying Fijians devraient faire lever Jean-Dauger plus d’une fois. Et conférer à l'Aviron ce petit supplément individuel qui lui a parfois manqué la saison dernière dans la dernière ligne droite. Camille Lopez ne pouvant pas tout faire tout seul...