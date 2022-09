TOP 14. Sireli Maqala : le détonateur fijdien qui régale la côte basque

Exceptionnel avec Bayonne depuis le début de la saison, Maqala est en train de se faire un nom en Top 14. Lui qui a bien failli ne jamais honorer son contrat...

Le saviez-vous ? Notre championnat domestique a le privilège d'accueillir cette saison non pas un, ni deux, mais cinq des douze champions olympiques fidjiens 2021. Un gage de talent et de spectacle pour notre championnat, dans lequel tous s'illustrent copieusement chaque week-end, exception faite du néo-racingman Asaeli Tuivuaka, dont on attend toujours les débuts en Top 14. Pour le reste, on connaissait déjà tous Vilimoni Botitu et Aminiasi Tuimaba depuis 2 ans, tandis que l'électron toulonnais Jiuta Wainiqolo sévit depuis l'an dernier dans notre championnat, lui qui a encore frappé ce week-end face à Clermont.

Celui que les aficionados du "meilleur championnat du monde" connaissent moins en revanche, c'est Sireli Maqala, qui évoluait encore en ProD2 la saison passée. Mais quelque chose nous dit que cela ne devrait pas durer bien longtemps, tant le Bayonnais éclabousse les pelouses hexagonales de tout son talent depuis le début de la saison. Étonnant sur la pelouse de Mayol lors de la 1ère journée, divin face au Racing lors de la 2ème, le centre de 22 ans a récidivé ce week-end à Jean-Bouin, en étant dans tous les bons coups face aux Parisiens. D'abord sur cette course le long de la ligne de touche en début de partie, suivie d'une feinte de passe gagnante, qui enrhuma Arthur Coville comme un bleu. Au terme d'une course de plus de 50 mètres, le Fijdien s'en allait planter le premier essai de la rencontre et jeter un froid sur le stade de la Porte d'Auteuil.

En seconde période, le numéro 13 de l'Aviron a même pensé récidiver par deux fois. D'abord en bout de ligne, après trouvé avoir un minuscule espace dans le fermé ; mais son essai était refusé pour avoir mordu la ligne de touche. Puis un peu plus tard, lorsqu'il s'écroulait à nouveau dans l'en-but parisien, avant que sa réalisation ne soit finalement invalidée pour être parti devant le coup de pied de Germain qui l'avait mis sur orbite. Si tout n'a pas fonctionné pour lui, vous imaginez qu'en 80 minutes, les hommes de la capitale ont tout de même eu largement le temps d'apprendre à connaître la bombe fidjienne. Même avec un petit peu de rab'.

Bayonne, débuts chaotiques puis coup de foudre éclair

Lui ? C'est donc un p'tit gars (1m72), râblé (85kg) et originaire de la Province de Ra, aux Fidji. Initialement réserviste, le natif de Labasa intègre finalement le groupe des Fidji à 7 lors des JO de Tokyo l'an dernier et sort un tournoi de dingue. Attentifs depuis quelque temps aux phénomènes de Gareth Baber, les recruteurs bayonnais avaient flairé le coup et obtenu la signature de Maqala juste avant son envol pour le Japon, aux côtés de Radradra et consorts. Sauf qu'une fois la médaille olympique glanée et le retour au pays triomphal, le jeune garçon montrait sa capacité à être aussi fantasque sur qu'en dehors des terrains. Et voilà qu'en août, on faisait écho ici et là que le 3/4 polyvalent n'avait plus envie de rejoindre la France et l'Aviron. Un imbroglio qui fait alors monter la température du côté de Jean-Dauger.

Mais, après presque 3 mois de négociations et contre toute attente, Maqala finit par débarquer dans le 64 en novembre ! Comme si de rien n'était, l'ancien septiste intègre le groupe dans la foulée et fait ses débuts en ProD2 quelques semaines plus tard, face à Oyonnax. Rapidement, ses coéquipiers se rendent compte du phénomène : "c'est une petite bombe" lâchait ainsi l'expérimenté Yann David, son compère au centre de l'attaque. Il est vrai que son punch, sa vista et ses qualités exceptionnelles dans les petits espaces et les duels font des merveilles dans l'antichambre du Top 14. En 19 matchs, le Bayonnais inscrit 7 essais et s'avère décisif lors de la finale face à Mont-de-Marsan, notamment. Sa vitesse et ses appuis conquièrent tous les fans de la division... sauf ses adversaires.

Cette saison, Maqala semble donc être reparti sur les mêmes bases, mais à l'échelon supérieur cette fois-ci. "Il est impressionnant, admettait son manager Grégory Patat pour Midi Olympique ce week-end. Il a cette faculté à gagner les duels dans des espaces réduits. On peut créer beaucoup de choses autour de lui car il a un grand pouvoir offensif. Il a aussi cette faculté à enchaîner les tâches, les actions. C’est un joueur qui s’exprime très bien sur ce début de championnat en Top 14." Si bien qu'au moment d'écrire ces lignes, on jurerait que si l'Aviron parvenait à se maintenir cette saison, sa touche fidjienne y serait tout sauf étrangère. Car en plus de Maqala (et Buliruarua), on rappellera que Bayonne vient tout juste d'accueillir son compère Kaminieli Rasaku, fraîchement champion du monde à 7. Qui pourrait bien faire ses débuts en Top 14 ce week-end, sur la pelouse de Brive...