TOP 14. Wainiqolo, l’homme qui ne déçoit (presque) jamais au RCT

Arrivé à Toulon à l'été 2021, Jiuta Wainiqolo a depuis conquis le Top 14 grâce à sa vitesse de dingue et ses appuis démoniaques. Si bien qu'aujourd'hui, il est l'un des principaux facteurs X du RCT.

Arrivé du côté de Toulon en Top 14 à l'été 2021, Jiuta Wainiqolo ne fut pas la recrue qui fit le plus parler. En effet, au même moment, le RCT s'offrait les services de Cheslin Kolbe, star du Stade Toulousain. Et pourtant, un peu plus d'un an après son arrivée, le Fidjien a mis tout le monde d'accord sur la Rade ! Ancien joueur des Fijian Drua, Wainiqolo a souvent porté le club toulonnais la saison dernière, notamment lorsque celui-ci était en grande difficulté. Avec l'arrière Luc, ils furent même pendant un temps les seuls joueurs capables de faire la différence. Passé par le VII (celui-ci étant même champion olympique avec les Fidji), le joueur de 23 ans se démarque avant tout par ses qualités de vitesse, mais aussi grâce à ses courses chaloupées qui mettent constamment en difficulté les défenses adverses. Moins à la conclusion que d'autres (6 essais depuis son arrivée au RCT), le Fidjien est surtout aux départs des actions, trouant assez fréquemment le premier rideau. En témoigne le match face au Stade Toulousain, où Wainiqolo était le seul à mettre en danger les coéquipiers de Dupont. Et après une saison où il fallait reprendre des marques à XV, Wainiqolo semble plus décidé que jamais à réaliser d'excellentes performances en club...

Si ses coups d'éclats offensifs lors de rencontres accrochées sont à mettre en avant (comme face aux Saracens en demi-finale de Challenge Cup, ou encore face à Bayonne en début d'année), il ne faut en revanche pas mettre de côté l'aspect défensif du joueur. Car oui, Wainiqolo s'envoie au plaquage ! Une capacité qu'il a acquise notamment au VII, et qui a sauvé le RCT à bien des moments. En bref, c'est un joueur très complet, et qui déçoit (très) rarement lors de ses différentes sorties. Si bien que malgré une concurrence qui fait rage au niveau du triangle arrière (Luc, Villière, Kolbe, Cordin, Dréan), il est aujourd'hui difficile de sortir Wainiqolo du XV de départ, ce qui, croyez-le, est loin d'être anodin. À voir donc si l'ailier arrive à maintenir ce niveau de performance dans les prochaines semaines, lui qui voit son équipe de Toulon touchée par de nombreuses blessures...

