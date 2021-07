Top 14 - Qui est Jiuta Wainiqolo, tout juste champion olympique et futur ailier du RCT ?

Wainiqolo, un nom qui n'évoque rien pour l'instant, mais un champion olympique de 22 ans qui pourrait très bien devenir un attraction du Top 14 très bientôt.

C'est ce qu'on appelle faire passer un message. Un message de présentation, un message de prévention même, en mode "coucou, c'est moi, attachez vos ceintures parce que ça va décoiffer". Son auteur ? Jiuta Wainiqolo. Son nom ne vous dit rien ? Mais si, enfin, c'était lui le meilleur joueur fidjien lors du tournoi olympique de ces 3 derniers jours, lui aussi qui a fait le buzz en traversant la défense des All Blacks sur 60 mètres comme un couteau le ferait dans du beurre chaud. Prise de balle à deux mains, buste haut et c'était partie pour le show Wainiqolo.

Sur l'action, le joueur de 22 ans a pris le périph' en ne se servant pas du décalage que lui proposait Jerry Tuwai sur l'extérieur, mais plutôt en tentant (et réussissant !) un double cadrage-débordement sur Sam Dickson et Sione Molia. Au bout de son effort, après 40 mètres de course dans le couloir, le Fidjien résistait au plaquage du second nommé, puis du premier, histoire de définitivement marquer son essai comme le plus bel exploit personnel du tournoi.

Mais au fait, à qui était donc adressé le message dont on vous parlait en début de papier ? Aux supporters du RCT, bien sûr. En mode "coucou, c'est moi, attachez vos ceintures parce que ça va décoiffer dès mon arrivée à Mayol", donc. On le sait donc désormais, cet illustre inconnu dont personne ne savait rien ici en France il y a encore quelques jours a donc de vraies qualités. Des qualités de vitesse, d'appuis, mais surtout de jeu après contact, que l'ancien joueur des Fijian Drua a déjà démontré partout là où il est passé durant sa (très jeune) carrière. En revanche, stop aux rumeurs qu'évoquent ses mensurations affichées sur le site du RCT et récupérées ailleurs : non, Toulon n'a pas recruté un autobus de 1m97 pour 108kg à la Ben Lam. D'ailleurs, on ne sait pas dans quel annuaire ont-elles été trouvées, mais Jiuta Wainiqolo est plutôt du genre à mesurer 1m87 pour 90kg. Complètement plus proche d'un Amisiani Tuimaba, son coéquipier chez les Flying Fidjians et lui joueur de la Section Paloise.

En parlant de Tuimaba, et de Botitu par extension, on lui souhaite d'ailleurs la même réussite que ces deux-là dans l'Hexagone. Après un temps d'adaptation nécessaire, le Palois et le Castrais ont véritablement performé en Top 14 la saison dernière, avant d'être champions olympiques cet été, donc. Et au vu du talent du bonhomme, il est même fort probable qu'avec un peu de chance et d'investissement, il n'ait pas besoin des 6 mois d'acclimatation qu'ont subi ses deux compères, avant de devenir une arme offensive rare pour le RCT. S'il y a des joueurs dans la salle, qui prend les paris ?