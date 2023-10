RUGBY. Lopez en maestro, Ezeala et Couilloud brillants, voici les tops de cette quatrième journée de Top 14 !

Cette quatrième journée de Top 14 a été riche en essais et nous avons pu voir du beau jeu aux quatre coins des pelouses. Penchons-nous sur les joueurs qui ont survolé les débats.

Camille Lopez, sensationnel

On prend les mêmes, et on recommence ! L'ouvreur de l'Aviron Bayonnais est une fois de plus un des meilleurs joueurs de cette journée de Top 14 ! À lui tout seul, le joueur de 34 ans a remporté la bataille du jeu au pied face à Léo Barré, Killian Hamdaoui et Rory Kockott. Avec une flopée de 50-22 trouvés, Lopez a constamment mis son équipe dans l'avancée, et a été rigoureux en face des perces. Il aura inscrit 11 points pour son équipe, et a été l'un des artisans de cette victoire 16-3. Cette année encore, le numéro 10 n'a pas fini de faire lever la foule de Jean-Dauger.

Samuel Ezeala voit double

Après 5 saisons passées en Auvergne du côté de l'ASM, et quelques pépins physiques l'empêchant d'évoluer au meilleur de sa forme, Samuel Ezeala semble parfaitement se relancer dans le Béarn. Utilisé en qualité d'ailier, cette fois-ci, le polyvalent trois-quarts a concrétisé les belles actions de son équipe. D'abord en finition, bien aidé par son demi de mêlée, puis le second en mystifiant son vis-à-vis d'un crochet dévastateur ! Cette saison, Ezeala pourrait bien être une des révélations du Top 14, lui qui avait déjà participé à un rassemblement du XV de France.

Tyler Ardron, ce guerrier

Titulaire depuis plusieurs saisons dans la troisième ligne du Castres Olympique, le Canadien Tyler Ardron enchaîne une fois de plus les bonnes performances. En numéro 8, le joueur de 32 ans a livré une solide présentation sur la pelouse de La Rochelle, ponctuée par un essai ! Plaqueur infatigable, mais également gros porteur de ballon, l'ancien des Chiefs est un élément incontournable du CO, pas assez mis en lumière. Ce dimanche, il a joué le match entier, a fortement contribué au succès des siens. Il sera intéressant d'observer la saison d'Ardron avec le Castre Olympique.

Davit Niniashvili plein de fougue

Déjà très en vue avec la Géorgie durant la Coupe du monde, ce n'est plus une surprise de retrouver Davit Niniashvili parmi les tops joueurs du championnat. Le jeune ailier a réussi le doublé face à Clermont, et a été l'un des principaux détonateurs du LOU, aux côtés d'un certain Baptiste Couilloud. Plein d'expressivité, Niniashvili inscrit son premier essai sur un "pick and go", cassant au passage le plaquage de Jauneau. Ensuite, sa deuxième réalisation a été plus acrobatique, tel un funambule en plein vol. Incontestablement, il est l'un des meilleurs ailiers du Top 14.

Arthur Itturia, maître des airs

Quelle performance de la part d'Arthur Itturia ce week-end avec Bayonne ! L'ancien clermontois a été le principal sauteur de l'alignement bayonnais, et également celui qui a le plus gêné la touche parisienne. Dans le jeu, Itturia a réussi ses tâches primaires, à savoir la conquête, la défense, mais aussi en attaque où il a été très en vue. Cette fois-ci à l'attelage, l'ancien membre du XV de France sera un des indispensables pour Bayonne cette saison, car à seulement 29 ans, son expérience est une vraie plus-value pour les Basques.

