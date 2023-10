RUGBY. Les stars mondialistes ont-elles brillé pour leur retour en Top 14 ?

À peine le temps de tourner la page de cette Coupe du monde, que certains membres du XV de France étaient de retour en Top 14. Mais alors, ont-ils brillé ?

Les stars toulousaines ont fait la différence

Le Stade Toulousain n'a finalement pas été longtemps handicapé de ses mondialistes. Face à Bordeaux, pour la quatrième journée de Top 14, pas moins de quatre internationaux étaient sur le banc de touche.

Parmi eux, trois étrangers en la personne de Richie Arnold, Pita Ahki et Ange Capuozzo. Le seul représentant tricolore n'était autre que l'infatigable Peato Mauvaka. Ces derniers sont rentrés approximativement à l'heure de jeu, juste avant que la partie ne prenne une tout autre tournure.

Malmené dans le jeu et courant après le score jusqu'à la 73ᵉ minute, le Stade Toulousain a finalement inscrit deux essais par l'intermédiaire de Germain et Capuozzo en moins de sept minutes. L'entrée des internationaux a été le tournant du match, que ce soit en touche avec Mauvaka et Arnold, ainsi que dans le jeu courant avec Ahki et Capuozzo. Finalement, les hommes de Mola ne sont pas passés loin d'arracher un point de bonus offensif presque volé, grâce à ces quatre fantastiques.

TOP 14. Castres réalise l'exploit, Pau toujours leader et Bayonne intraitable à domicile !



Le renfort de choix pour Toulon

Toulon présentait certainement la plus belle équipe de cette quatrième journée de Top 14 ! Pierre Mignoni avait reçu l'aval de ses joueurs internationaux pour participer à cette rencontre face à Oyonnax, et a donc choisi de titulariser quatre mondialistes. Trois autres joueurs de la Coupe du monde étaient sur le banc.

Parmi les titulaires, Charles Ollivon et Gabin Villière étaient au rendez-vous, et n'ont pas décidé de prendre leur semaine de vacances tout de suite. Jean-Baptiste Gros était quant à lui avec les finisseurs, aux côtés du Fidjien Wainiqolo et de Ben White, qui découvrait le Top 14. Ensuite, le Géorgien Gigashvili avait le numéro 3 dans le dos, et Paia'aua a retrouvé sa place de premier centre, après avoir joué à l'arrière avec le Samoa.

Face au modeste promu, le RCT n'a pas fait dans la dentelle, et a remporté le match 41-7, avec pas moins de cinq essais inscrits, dont un de Gabin Villière. Comme à son habitude, Charles Ollivon a été au four et au moulin, autant important en touche que dans le jeu courant. Au centre du terrain, Paia'aua a fluidifié le jeu des Varois, bien aidé par Hervé et Tuicuvu. Le demi de mêlée écossais, Ben White, a joué 21 minutes pour sa première en rouge et noir, et a animé énergiquement.

Les Lyonnais en forme

À Lyon, il y avait aussi des joueurs internationaux qui retrouvaient le chemin du Top 14. Deux d'entre eux étaient même titulaires, avec Baptiste Couilloud et Davit Niniashvili. Sur le banc, un autre tricolore était présent, avec le jeune retraité international Romain Taofifenua. Le nouveau lyonnais et joueur de la Squadra Azzurra, Martin Page-Relo a aussi fait ses débuts avec le LOU.

Après s'être fait peur durant une mi-temps, les coéquipiers de Dylan Cretin ont largement remporté la deuxième mi-temps, pour s'imposer 41-22 contre Clermont. Baptiste Couilloud a été un des grands artisans de cette victoire, tout comme Niniashvili qui a marqué un doublé.

Le MHR tombe à domicile

Pour Montpellier, rien ne s'est passé comme prévu face au Racing, et les Cistes ont subi leur première défaite à domicile de la saison. Pourtant, le MHR pouvait compter sur le retour d'Arthur Vincent et de Bastien Chalureau, tous les deux très peu utilisés par le staff du XV de France.

En plus de cela, Paolo Garbisi était sur le banc de touche, et couvrait deux postes. Malgré cela, Montpellier s'est montré un ton en dessous des Franciliens, qui étaient pourtant privés de Woki, Tuisova, Fickou, Nyakane, Habosi et Arundell.

TOP 14. VIDEO. Ce défi totalement fou lancé par Cameron Woki à Peato Mauvaka !