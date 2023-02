VIDÉO. RUGBY. ''T’es passé à deux doigts'' : Lopez chambre Parra après Bayonne - Stade Français

Les deux anciens coéquipiers se sont retrouvés après le match et Camille Lopez n’a pas pu s’empêcher de chambrer Morgan Parra.

C’était un scénario fou. Au Pays Basque, les amateurs de rugby ont fait de l’huile. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Stade Français était tout proche de décrocher un match nul face à l'Aviron Bayonnais à Jean Dauger ce samedi 18 février. Avec sang-froid, Camille Lopez a inscrit la pénalité de la gagne (28 - 26) après le coup de sifflet final, délivrant ainsi les milliers de supporters présents sur place. Mais le match nul que les Parisiens auraient pu prendre aurait pu se transformer en victoire ! Cependant, Morgan Parra a raté la transformation du dernier essai parisien. Selon le demi de mêlée, la faute serait à mettre sur le dos de la pelouse basque. En effet, on peut le voir prendre son élan et avancer ensuite pour aplatir la pelouse. Une action qui permet aux joueurs locaux de monter au contre, ce dernier étant possible dès que le buteur entame une course en direction du ballon.

Le miracle bayonnais, la cagade de Parra, Lopez le sauveur, Bayonne/Paris a électrisé TwitterSi le match ne s’est finalement pas joué à ça, étant donné que l’Aviron Bayonnais a gagné avec 3 points d'écart, cette séquence a eu le mérite de faire rire Camille Lopez. Les deux concernés ont passé de nombreuses années ensemble sous le maillot clermontois et se connaissent bien. Après le coup de sifflet final, le Basque s’est livré à un peu de chambrage déclarant que son ami était “passé à deux doigts” et ajoute : “De toute façon, c’est pas grave. C’était pareil, on aurait gagné d’un point.” Ce à quoi le numéro 9 parisien lui répond en rigolant : “Ta gu*ule, ça change rien, ça change rien… Si je la mets, y’a plus rien après !”

Après cette discussion qui en fera rire plus d’un, les deux joueurs se sont livrés à une interview commune pour le Canal Rugby Club. Au micro de la chaîne cryptée, il fait le constat du match des Stadistes à Bayonne et souligne les qualités de buteur de Camille Lopez : “Je connaissais ses qualités à Clermont, il enquille. Puis, on fait aussi trop de fautes pour gagner ici aujourd’hui.” Ensuite, le Parisien a rendu la pareille à Camille Lopez en le taquinant devant la caméra et affirme qu’il “va re-signer” car l’air du Pays Basque le rajeunit.

VIDEO. Top 14. Le Stade Français profite d'une ''passe du dos'' pour marquer un superbe essai à Bayonne