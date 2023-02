VIDEO. Top 14. Le Stade Français profite d'une ''passe du dos'' pour marquer un superbe essai à Bayonne

Le Stade Français a marqué un très bel essai face à Bayonne ce samedi en Top 14 par Jeremy Ward. Le Sud-Africain a bien été aidé par le dos de son adversaire.

Ce samedi en ouverture de la 18e journée de Top 14, Bayonne et Paris ont joué une belle partition sur la pelouse de Jean-Dauger. Une rencontre animée marquée par deux essais de part et d'autre. Et un score qui a été serré durant toute la partie. Certains supporters ont cependant estimé que la deuxième réalisation de Bayonnais n'était pas valable car la pénalité qui a mené à l'essai n'avait pas été jouée au bon endroit. D'autres ont remis en cause la seconde réalisation des Parisiens par Ward. Mais l'officiel a considéré que le Sud-Africain n'avait pas fait un double mouvement au moment d'aplatir mais que son geste était dans le mouvement. Une action marquée par deux très belles passes au contact mais aussi par un jeu au pied insolite de la part de Ward puisque le ballon a heurté le dos de l'ailier basque avant d'être capté par son vis-à-vis. Sans ce petit coup de pouce, le ballon serait peut-être sorti des limites du terrain. D'aucuns que la chance, ça se provoque.