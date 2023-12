Antoine Dupont, Icône du Rugby, devance Kylian Mbappé dans un Sondage populaire

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, Antoine Dupont a été désigné meilleur sportif français 2023. Il devance Kylian Mbappé.

En dépit de la déception liée à l'élimination du XV de France dès les quarts de finale de la Coupe du monde, le rugby a la cote en cette année. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, Antoine Dupont a été désigné meilleur sportif français 2023. Il devance une autre figure du sport tricolore, Kylian Mbappé.

RUGBY. Quand Antoine Dupont affole Google, tutoie Mbappé et dépasse Brigitte Bardot !Chez les femmes, c'est la judokate Clarisse Agbegnenou qui a été désignée dans les deux catégories. Il faut dire qu'elle a remporté le titre suprême pour le sixème fois de sa carrière.

L'enquête a été réalisée par Internet les 13 et 14 décembre 2023 sur un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 240 fans de sport.

Ainsi, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a reçu 28% votes (et 30% chez les fans de sport) contre 27% pour l'attaquant phare de l'équipe de France de football (29% des votes de fans de sport). La troisième marche du podium se partage entre Teddy Riner pour l'ensemble des Français et le nageur Léon Marchand selon les fans de sports.

Si le numéro 9 du Stade Toulousain arrive en tête, c'est aussi parce que les Français dans leur ensemble ont été par une performance bien particulière : la victoire du XV de France contre les All Blacks en phase de poules lors de la coupe du monde de rugby.

On imagine que si les hommes de Fabien Galthié avait remporté le titre suprême, c'est le XV de France qui aurait été "élu" meilleure équipe française en 2023 selon le sondage. C'est finalement l’équipe de France masculine de biathlon, championne du monde de relais, qui obtient cette distinction.

Le rugby est cependant représenté avec le Stade Rochelais, vainqueur pour la deuxième fois d'affilée de la Champions Cup aux dépens du Leinster. Notez que chez les fans de sports, la plus grosse déception de l'année, c'est l'élimination des Bleus en quart de finale du Mondial face à l'Afrique du Sud.