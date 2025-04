TOP 14. Montpellier perd son maestro : la blessure qui change tout pour la fin de saison

Rupture du tendon d'Achille pour ce cadre du vestiaire : un énorme coup dur pour Montpellier.

Le sort s’acharne sur Montpellier. Sorti sur blessure contre Perpignan samedi dernier, Stuart Hogg a vu son diagnostic confirmé : rupture du tendon d’Achille. Opéré avec succès ce mardi 29 avril, l’international écossais sera absent plusieurs mois, tirant un trait sur la fin de saison… et sans doute jusqu’au début de l’année 2026.

Un leader de vestiaire

Arrivé dans l’Hérault à l’été 2024 après une courte retraite internationale, Hogg avait retrouvé des couleurs sous le maillot ciste. Réinstallé en ouvreur dès l’automne, il apportait toute son expérience et son sang-froid dans une équipe en reconstruction. Patron du jeu au pied, plaque tournante du système montpelliérain, l’Écossais de 32 ans s'était rapidement imposé comme l’un des leaders de vestiaire.

Auteur de douze points lors de la rencontre face à l’USAP avant sa sortie sur blessure à la 54ᵉ minute, il maîtrisait son sujet. Mais une mauvaise réception suivie d’un plaquage de Tavite Veredamu a tout fait basculer. Les craintes exprimées dès la fin du match par le manager Joan Caudullo se sont vérifiées : Hogg ne reverra plus les terrains cette année.

Un coup d’arrêt brutal pour le MHR

Alors que Montpellier lutte encore pour sécuriser définitivement son maintien en Top 14, perdre son stratège est une très mauvaise nouvelle. La polyvalence et la fiabilité de Hogg manqueront cruellement à une équipe qui peine encore à trouver de la constance dans ses prestations.

En son absence, Hugo Reus, Domingo Miotti et Thomas Vincent devront se partager les clés de l’attaque montpelliéraine. Pas simple de remplacer un joueur qui, en plus de ses 100 sélections avec l’Écosse, avait su ramener une sérénité précieuse dans les moments chauds.

Dur de résumer la carrière de Stuart Hogg en un tweet, mais cet essai contre l’Irlande s’en rapproche le plus.



Fantasque mais sûr de lui, carrément en confiance. Au moment où il prend la brèche, tu sais qu’il va au bout.



Et vous, votre moment préféré du 15 écossais ? pic.twitter.com/kY5Y7nJWP1 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 9, 2023

Objectif 2026 pour Hogg

Sous contrat jusqu’en 2027, Stuart Hogg entame désormais une course contre-la-montre. La rééducation après une rupture du tendon d’Achille est longue et exigeante. Six à neuf mois d’absence sont envisagés, repoussant un retour à la compétition au tout début de 2026 si tout se passe bien.

Une vraie épreuve physique et mentale pour celui qui avait déjà surpris son monde en sortant de sa première retraite pour se relancer au MHR. Mais connaissant le tempérament de l’ancien capitaine du XV du Chardon, difficile de douter de sa capacité à revenir au plus haut niveau.