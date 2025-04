Qu’est ce que cette ''loi du sang'', que le Japon voudrait instaurer pour ''nipponiser'' son équipe nationale ?

Le Japon va-t-il bientôt être bouleversé par la ''loi du sang'', que voudrait instaurer sa fédération ?

Si l’idée venait à se concrétiser, ce serait un véritable tremblement de terre pour le rugby japonais et plus largement, l’économie rugbystique asiatique.

Selon un article du média australien Sydney Morning Herald, la fédération japonaise envisagerait d’imposer qu’au moins huit joueurs présents sur le terrain possèdent des "origines japonaises", soit du "sang japonais", à partir de 2026.

Si vous suivez le rugby japonais ne serait-ce que d’un œil, vous n’êtes pas censés ignorer le fait que de très nombreux joueurs d’origine étrangère (et éligibles) renforcent la sélection nippone depuis des années, comme la France peut le connaître avec Uini Atonio ou Many Meafou.

Les exemples des Michael Leitch, Amato Fakatawa, Warner Dearns, Naikabula et bien sûr Tevita Tatafu ne sont pas isolés dans la sélection japonaise, de même dans le championnat local.

Si en League One, les clubs n’ont le droit qu’à 3 joueurs non-éligibles (bientôt souvent des stars) dans leur effectif et sur leur feuille de match, les garçons d’origine étrangère, arrivés parfois très tôt au Pays pour intégrer les universités nippones ou espérer un avenir international au rugby, sont légion.

La volonté de resserrer les critères d’éligibilité témoigne d’un positionnement clair de la fédération japonaise de renforcer l’identité nippone de sa sélection, face à la diversité croissante de son équipe nationale, qui inclut de nombreux joueurs d’origine du Pacifique ou d’Afrique du Sud.

Ainsi, d’après la même source, malgré leur passeport japonais et leur sélection en équipe nationale, les joueurs d’origine étrangère ne seraient plus considérés comme "Japonais" avec cette règle. Exception faite des joueurs majeurs qui totalisent plus de 30 sélections avec les Brave Blossoms. Les règles d’éligibilité c’est comme les brosse à dents. A chacun la sienne…