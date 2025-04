''C’est un signal fort'' : La révélation de l’année 2023 quitte les All Blacks pour le Japon

L’ailier des All Blacks Mark Telea va prendre la direction du Japon prochainement. Et tirer un trait sur la sélection. Une décision qui choque, en Nouvelle-Zélande.

Il est un peu le Gaël Dréan néo-zélandais. Parce que Mark Telea a gravi les échelons et a dû patienter avant de connaître les joies du Super Rugby puis de la sélection. Lui qui connu sa première cape à presque 26 ans, ce qui devrait donner des idées au virevoltant ailier toulonnais, appelé dans le groupe France en ce début d’année mais jamais utilisé encore, à 24 ans.

Pour en revenir à Telea, puisque c’est de lui qu’on cause, le facteur X des Auckland Blues est depuis devenu un élément fort des All Blacks. Auteur de 13 essais en 19 sélections, il fut aussi élu révélation de l’année 2023 par World Rugby.

Pourtant, cet ailier félin, parfois façon Joe Rokocoko, ne brillera prochainement plus sous le maillot noir. Il a en effet annoncé qu’il quitterait le Super Rugby à l’issue de l’exercice en cours.

12 essais en 12 matchs : Ce phénomène Kiwi titulaire au Mondial avec les All Blacks, vous y croyez ?Et ce via un post Instagram où il explique : "Ça a été une aventure incroyable, remplie de souvenirs fantastiques et de personnes formidables… Mais après mûre réflexion, j’ai décidé de jouer au rugby au Japon à partir de l’année prochaine. Merci aux coéquipiers, aux entraîneurs, aux dirigeants et aux supporters d’avoir rendu ces dernières années si spéciales pour moi. J’ai toujours été reconnaissant et chanceux de vivre ce parcours. Place maintenant à un nouveau chapitre."

Un nouvel élément fort des All Blacks qui s’en ira donc à l’étranger, à seulement 28 ans. Probablement aux Toyota Verblitz, selon RugbyPass, où il retrouverait les anciens sélectionneurs des All Blacks Steve Hansen et Ian Foster.

Joueur insaisissable, Telea n’est pas le plus académique des ailiers néo-zélandais mais demeure un élément offensif absolument redoutable. En concurrence avec de nombreux talents chez les All Blacks, il va donc laisser de la place libre aux Caleb Clark, Sevu Reece et consorts.

Avant de revenir d’ici 2027 pour prétendre au Mondial en Australie ? Telea étant souvent imprévisible, rien n’est impossible…