12 essais en 12 matchs : Ce phénomène Kiwi titulaire au Mondial avec les All Blacks, vous y croyez ?

En dépit d’un profil moins propre qu’un garçon comme Jordan par exemple, Mark Telea, le meilleur marqueur du Super Rugby, a tout pour être de l’aventure en France.

Souvenez-vous de la légende Conrad Smith, qui se faisait appeler "The Snake ". Si cela fait désormais quelques saisons que l’ancien compère de Ma’a Nonu a raccroché les crampons après son passage à la Section Paloise, d’autres noms de squamate ont depuis afflué au pays des Kiwis pour désigner des joueurs réputés pour leur capacité à s’engouffrer entre les défenses. En l’occurrence, dans la région d’Auckland, nombreux sont les aficionados des Blues à parler de "Mamba", pour évoquer l’ailier droit attitré de la franchise championne en 2003. Lui ? Il s’agit de Mark Telea (1m85 pour 96kg), que les plus grands suiveurs du Super Rugby auront probablement déjà reconnu après ces quelques lignes un peu farfelues.

VIDEO. WTF. Accélération, envol et salto pour un essai façon Cirque du Soleil des BluesTelea, donc, n’a pas hérité de ce sobriquet pour rien. Extrêmement remuant, opportuniste, agile et réputé pour sa capacité presque unique à glisser entre les mains des défenseurs et casser tous les premiers plaquages, l’ailier de 26 ans frappe également comme le Mamba. Sèchement et avec une efficacité dingue : cette saison, il en est par exemple à 12 essais en 12 matchs de Super Rugby. Et tous plus dingues les uns que les autres. Ses statistiques globales avec les Blues ne sont pas trop mauvaises non plus, avec ses 26 réalisations en 51 rencontres depuis ses débuts en 2020. Des prouesses qui lui ont d’ailleurs permis de connaître ses 2 premières sélections avec les All Blacks à l’automne dernier, dont un doublé lors de sa "first cap". Fort.

Une carte à jouer



Suffisant pour offrir à ce puncheur aux origines sud-africaines une place au Mondial à la fin de l’été ? Si Ian Foster suivait la politique de l’homme en forme, évidemment. Mais la concurrence en Nouvelle-Zélande est peut-être plus exacerbée que chez les autres nations majeures encore, et l’on ne bouscule que rarement la hiérarchie comme cela, au pays des Maoris. Ici, comprenez que Will Jordan et Sevu Reece ne se seraient pas fait bouger comme ça. Oui mais voilà, le second nommé a d’ores et déjà terminé sa saison tandis que l’étincelant arrière des Crusaders, lui, est plébiscité par la vox populi et le reste des observateurs locaux pour occuper le même poste en sélection cette année. Quand on sait aussi que dans le couloir gauche, le surpuissant Leicester Fainga’anuku s’est engagé à Toulon et donc peut-être tiré une balle dans le pied en vue du Mondial, l’on se dit que Telea pourrait avoir une carte à jouer sous le maillot noir cette année.



Même si la concurrence directe de Caleb Clarke ou Shaun Stevenson ne seront également pas à prendre à la légère. Là, outre son jeu avec ballon surprenant, les progrès dans les airs et dans la lecture défensive de l’ancien de North Harbour pourraient convaincre le staff des Blacks de l’utiliser durant le Rugby Championship. Avant pourquoi pas, la coupe du monde. Un duel - au punch d’enfer - Mark Telea vs Gabin Villière en ouverture du Mondial, vous prenez les paris ?

AMATEUR. Aaron Smith, McCaw et Rennes, découvrez l'aventure folle de ce Frenchy au pays des Kiwis