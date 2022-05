VIDEO. WTF. Accélération, envol et salto pour un essai façon Cirque du Soleil des Blues

Lors de la rencontre de Super Rugby entre les Blues et les Rebels, l'ailier Mark Telea a réalisé un plongeon improbable pour marquer un essai de 60 mètres.

On a trouvé mieux que Rupeni Caucaunibuca ! Le fantasque ailier fidjien, connu pour ses folies balle en main, a trouvé un adversaire de taille du nom de Mark Telea. Ce dernier, ailier des Auckland Blues, a conclu une action de 60 mètres de son équipe face aux Melbourne Rebels. Et quelle conclusion ! En plus des passes après-contacts antérieurs de ses coéquipiers, Telea a jugé bon de se prendre pour un artiste du Cirque du Soleil, et ainsi réaliser un Front-Flip pour aplatir un essai en coin ! Il y a ceux qui réalisent un Soleil à vélo (il faut utiliser le frein arrière en même temps messieurs dames), et ceux qui le font volontairement sur un terrain de rugby.

Les Blues ont martyrisé les Rebels 71 à 28, et sont plus que jamais en course pour le titre dans ce Super Rugby après leur superbe victoire à Christchurch face aux Crusaders.