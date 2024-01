CHAMPIONS CUP. Ces joueurs du Top 14 qui portent haut les couleurs du Top 14 en Europe !

Ce week-end, le Top 14 sera mis entre parenthèses ! Place à la Champions Cup pour deux journées consécutives. Voici les joueurs du Top 14 qui brillent dans cette compétition.

Toulouse taille patron

Cette saison, le Stade Toulousain a l'air bien décidé à reprendre la Coupe de la Champions Cup ! Les rouge et noir sont actuellement premiers du Groupe 2, et se déplacent à l'Ulster, avant de recevoir Bath, les seconds de la poule !

Avant d'entamer la troisième journée, Toulouse a réussi à gagner deux de ses trois derniers matchs avec le bonus offensif. Un total de 10 points qui est le meilleur parmi toutes les autres équipes de la compétition, à égalité avec Bordeaux et Bath.

Cette forme est due à ses nombreux internationaux, et notamment Thomas Ramos, qui continue d'exceller dans le jeu au pied. D'ailleurs, ce dernier est le meilleur réalisateur de la Champions Cup cette saison, avec 30 points d'inscrits. Le Stade Toulousain est l'équipe à avoir le plus scoré, avec 99 unités dont 14 essais.

Évidemment, lorsque l'on parle de Toulouse, Antoine Dupont n'est jamais loin, et lui aussi est en haut des classements individuels. Il totalise le plus de passes après contact (8) et de franchissements (7).

D'autres joueurs mis à l'honneur

Très en vue en Top 14, Nolann Le Garrec ne semble pas impressionner qu'en France. Le demi de mêlée du Racing 92 est aux portes de l'équipe de France, et son talent dépasse la scène nationale.

En Champions Cup, ce dernier a également montré de belles choses, en deux titularisations. Face aux Harlequins et à l'Ulster, Le Garrec a planté trois essais, ce qui fait de lui le meilleur marqueur de la compétition, ex-aequo avec Henry Slade et Billy Vunipola. Néanmoins, le Racing est avant-dernier de son groupe, avec seulement deux points, avant d'affronter Bath à l'extérieur.

Ensuite, dans un registre différent, mais tout aussi important, le Lyonnais Pierre-Emmanuel Pacheco, ancien pensionnaire de la Pro D2 du côté de Colomiers, impressionne en défense. Le troisième ligne a réalisé le plus de plaquages, avec un total de 39 ! Ce dernier a été titulaire face à Bristol et aux Bulls, avec deux matchs complets. Le LOU est second du groupe 1, juste derrière Bordeaux !

