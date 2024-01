TOP 14. Le Garrec, Weber, Dupont... Ces demis de mêlée qui ont crevé l'écran ce week-end !

Le Top 14 est le championnat le plus relevé du monde, et sans surprise, les meilleurs demis de mêlée de la planète y figurent. Ce week-end, ces derniers nous ont régalés.

Lors de cette douzième journée de Top 14, Nolann Le Garrec a encore été sûrement le meilleur demi de mêlée du championnat. A seulement 21 ans, ce dernier s'impose week-end après week-end comme l'une des alternatives les plus crédibles à l'absence de Dupont avec le XV de France. Face à Castres ce week-end, le numéro neuf du Racing 92 a été dans tous les bons coups, intenable au bord des rucks et altruiste lorsqu'il le fallait. Le Garrec a également été irréprochable dans ses sorties de camps, alternant le pied gauche et le droit ! A seulement quelques semaines de l'annonce de la liste pour le 6 Nations, le joueur du Racing 92 est vu comme une évidence.

Arrivé cette saison dans la capitale, le All Blacks aux 18 sélections s'est plutôt bien adapté au Top 14. Face à Clermont, ce dernier fêtait sa cinquième titularisation de suite, et malgré le match nul de son équipe, Weber a été très performant. Ce dernier est à l'origine du premier essai du Stade Français, par l'intermédiaire de Lester Etien. Le Néo-zélandais a allumé la brèche au bord d'un ruck dans ses 22 mètres, faisant admirer sa pointe de vitesse. Sur le deuxième réalisation des siens, le numéro neuf a délivré une belle passe décisive à Dakuwaka, pour ramener les deux équipes à égalité. Cette saison, le patron du Stade Français, c'est lui !

Après un retour poussif suite à la Coupe du monde, Antoine Dupont semble avoir trouvé son rythme de croisière. Néanmoins, le capitaine du XV de France ne sera bientôt plus disponible pour Toulouse, et préparera son intégration à l'équipe de France à 7. D'ailleurs, Dupont était présent à Marcoussis la semaine dernière pour effectuer ses premiers entraînements. À son retour, un beau match face à Lyon l'attendait, et ce dernier a une fois de plus survolé les débats. Le capitaine toulousain a largement contribué à la large victoire du Stade Toulousain (45-0), avec 168 mètres de parcourus, 7 défenseurs battus, 61 passes, 3 offloads et un essai en solitaire ! Une prestation XXL, rappelant à tout le monde qu'il reste l'un des meilleurs joueurs au monde.

Cette saison, Maxime Machenaud se partage le temps de jeu avec Guillaume Rouet, et semble revenir en forme. Face à Bordeaux, le staff de l'Aviron Bayonnais avait décidé de titulariser l'ancien Bordelais, et le choix s'est avéré payant. Associé à Lopez, Machenaud a été très convaincant. L'ancien du Racing 92 a été efficace dans chacune de ses transmissions, et a dynamisé le jeu autour des rucks, faisant bien souvent reculer Bordeaux. Ce dernier a d'ailleurs avoué à nos confrères de Midi Olympique : "À chaque fois que j’ai l’occasion de m’exprimer, je me sens 100 fois mieux que l’an dernier", juste avant la rencontre.

Depuis la fin de la Coupe du monde, le retour de Maxime Lucu en club est source de victoire et de grandes performances. Ce dernier est un leader de l'UBB, et se montre désormais décisif lors de chaque rencontre. Face à Bayonne, ça n'a pas changé, et après une rencontre serrée, en dents de scie pour les locaux, Lucu a sauvé les siens avec beaucoup d'expérience. Le numéro neuf a réussi à franchir la ligne, après une mêlée dominatrice de ses avants, proche de l'en-but bayonnais. Maxime Lucu sait que ses prestations en club seront primordiales pour être titulaire en équipe de France, et ce dernier met toutes les chances de son côté !

