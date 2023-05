RUGBY. Un Owen Farrell en pleine bourre emmène les Saracens sur le toit de l’Angleterre

Particulièrement astucieux, Owen Farrell a su faire gagner la Premiership aux Saracens pour la première fois depuis 2019.

Ce samedi 27 mai, le championnat d’Angleterre a sacré son champion. À l’occasion d’un duel entre les Sale Sharks et les Saracens, ce sont les seconds qui se sont imposés sur le score de 35 à 25. Parmi les duels que l’on pouvait observer à Twickenham, un reluisant plus que les autres, celui entre les ouvreurs des deux formations. Avec Marcus Smith, George Ford et Owen Farrell essayent de se montrer sous leurs plus belles parures pour faire les yeux doux au sélectionneur anglais Steve Borthwick. À la clé, une place avec le numéro 10 dans le dos pour la prochaine Coupe du monde cet automne.

Pour rendre compte de ce duel fratricide, voici un chiffre : 8.5/10. La note donnée par Rugby Pass au sujet de la performance d’Owen Farrell pour cette finale de Premiership. Avec une passe décisive, 10 plaquages réussis et 3 défenseurs battus, il a su être plus décisif que son vis-à-vis. Si les différents “coups d’éclats” ont “impressionnés royalement”, il y a un atout supplémentaire que l’iconique ouvreur anglais a fait valoir. D’après l’article du média anglais, “ce qui a été le plus précieux, c'est son leadership, qui a permis à son équipe d’avancer alors qu'elle semblait en difficulté.”

En difficulté après la dernière Coupe du monde, Owen Farrell semble retrouver des couleurs en Premiership. Bien décidé à jouer les têtes d’affiche, il a livré une interview auprès de BT Sport après la rencontre : “Vous savez quoi ? Je ne pense pas qu’on ait joué notre meilleur jeu cet après-midi. La question a surtout été de jouer de la bonne manière au bon moment. Il fallait constamment avancer. Ce titre, ce n’est pas une rédemption, le but était plutôt de tirer le meilleur de nous-mêmes.” Reste à voir si Owen Farrell aura tout autant la capacité de briller avec une équipe en difficulté lors de la Coupe du monde. Présent dans la poule du Japon, de l’Argentine, des Samoa et du Chili, le XV de la Rose veut oublier les dernières bavures de la sélection nacrée.

