6 Nations. Owen Farrell, puni face au 15 de France pour ses stats au pied ?

Très peu en réussite face aux perches depuis le début du Tournoi, Owen Farrell ne sera pas titulaire face au 15 de France, samedi.

6 NATIONS. L'Angleterre avec Farrell sur le banc pour défier le 15 de FranceArtilleur du XV de la Rose depuis des années (1142 points inscrits), Owen Farrell ne connaît pas la même réussite depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations 2023. Avec un taux de réussite de 46% face aux perches (7/15), l’ouvreur des Saracens est loin de ses standards habituels. De quoi pousser Steve Borthwick, sélectionneur de l’Angleterre, à mettre sur le banc son capitaine ! Un choix fort de la part de l’ancien entraîneur des Leicester Tigers, qui titularise à sa place le jeune Marcus Smith. D’abord positionné au centre face à l’Écosse, Farrell avait ensuite été placé à l’ouverture contre l’Italie et le Pays de Galles. Trois rencontres au cours desquelles le fils d’Andy n’a inscrit que 17 points. À titre de comparaison, Thomas Ramos et Finn Russell (qui ont sensiblement le même temps de jeu que l’Anglais), ont marqué respectivement 45 et 30 points. Ce samedi, le joueur de 31 ans sera donc remplaçant face aux Bleus, une première avec l’Angleterre depuis la Coupe du Monde 2019.

Deuxième à égalité avec l’Écosse et la France, l’Angleterre est toujours en lice pour remporter ce Tournoi 2023. Et pourtant, l’on ne peut pas dire que les coéquipiers d’Ellis Genge soient impressionnants depuis le début de la compétition. Que ce soit face à l’Écosse ou au Pays de Galles, les Anglais ont, pour la plupart du temps, cruellement manqué d'idées offensivement, et s’en sont remis à une grosse défense ainsi qu’à une bonne occupation du terrain. Au-delà de ses statistiques au pied, l’on peut donc penser que mettre Owen Farrell sur le banc est aussi un choix tactique. En effet, Marcus Smith (24 ans) est un profil bien plus offensif que son compère de sélection. En témoigne son match face au Racing 92 en janvier dernier, où le joueur des Harlequins avait marché sur l’eau. Plus discret cette année en termes d’essais inscrits (3), n’oublions néanmoins que Smith sort de trois saisons à plus de 8 essais. De quoi rappeler tout le talent ballon en main de la pépite anglaise, que les Français devront surveiller comme le lait sur le feu samedi à Londres. Avant peut-être, de voir rentrer Owen Farrell sur la pelouse, lui qui sera certainement vexé d’avoir été mis sur le banc pour un match aussi important.

Ancien sélectionneur du XV de la Rose, Sir Clive Woodward n’a d’ailleurs pas tardé à s’exprimer dans les colonnes du Daily Mail, quant à la non-titularisation de Farrell face aux Bleus. Pour lui, la situation est claire, il faut donner la priorité à Farrell : ''Si vous voulez gagner la Coupe du Monde, Owen Farrell doit être sélectionné. Si vous voulez gagner dans 4 ans, alors il faut construire une équipe autour de Smith''. Reste à voir désormais si Borthwick a fait le bon choix…

