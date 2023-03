6 NATIONS. Même sans Capuozzo, l'Italie est-elle favorite face au Pays de Galles ?

Ce week-end, l’Italie reçoit le Pays de Galles pour la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Et pour une fois, les Italiens partent quasiment favoris.

RUGBY. Ange Capuozzo forfait pour le reste du Tournoi des 6 NationsSamedi, juste avant la rencontre entre l’Angleterre et la France, Italiens et gallois s’affronteront à Rome pour la 4ème journée du Tournoi des 6 Nations. Un match entre les deux derniers au classement, qui pourraient bien décider à qui sera attribuée la fameuse cuillère de bois. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, l’équipe favorite n’est d’autre que l’Italie ! En effet, et même sans son génie Ange Capuozzo, la Squadra Azzurra fait une bien meilleure impression depuis le début de la compétition. En témoignent les rencontres face à la France et l’Irlande, où les coéquipiers de Lamaro ont fait plus que résister. Ces derniers ont même failli faire tomber le 15 de France à Rome, grâce à une seconde période de haut niveau. Plus en difficulté face au XV de la Rose, les Italiens ont tout de même réussi à faire douter les hommes de Steve Borthwick, loin de leur base. Un constat bien moins flamboyant côté gallois. En pleine crise, le XV du Poireau a débuté cette édition 2023 par deux lourdes défaites face à l’Irlande (10-34) et en Écosse (35-7), avant de rendre une pâle copie à Cardiff face aux Anglais (10-20). Mais au-delà des résultats, c’est surtout le fond de jeu qui inquiète grandement. Très friable défensivement, les coéquipiers de Liam Williams ont aussi beaucoup de mal à trouver des failles en attaque. D’ailleurs, le Pays de Galles est actuellement la pire attaque de ce Tournoi, avec seulement 27 points inscrits en 3 rencontres…

RUGBY. 6 Nations. Le Pays de Galles bientôt dépassé par la Géorgie et les Samoa ?Vainqueurs l’année dernière à Cardiff (21-22), les Italiens voudront certainement réitérer cette performance ce week-end, à domicile. Pour ce faire, ils devront s’appuyer sur une discipline de fer (comme ce fut le cas face aux Bleus), mais aussi sur une attaque retrouvée. En revanche, Garbisi, Brex and co devront se montrer davantage patients ballon en main, chose qui leur a cruellement manqué face au XV du Trèfle. De son côté, le Pays de Galles ne pourra espérer l’emporter qu’en variant ses offensives, en allant par exemple chercher davantage ses ailiers. D’ailleurs, le sélectionneur gallois a effectué pas moins de 6 changements dans le XV de départ. Pour rappel, l’Italie est 5ème avec 1 point avant cette journée, juste devant le Pays de Galles, bon dernier avec 0 point.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Les 23 joueurs gallois qui essaieront de décrocher une première victoire dans le Tournoi 2023 !#SixNations | #SixNations2023 pic.twitter.com/W9xCcV24U3 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 9, 2023