RUGBY. 6 Nations. Le Pays de Galles bientôt dépassé par la Géorgie et les Samoa ?

VIDEO. Comment un gamin de 21 ans a offert à la Géorgie une victoire retentissante face au Pays de Galles ?On le sait depuis quelques mois désormais, le rugby gallois est en crise. Preuve en est avec les résultats du XV du Poireau en ce début de Tournoi des 6 Nations 2023 : 3 défaites en 3 rencontres, mais surtout une attaque stérile et une défense aux abonnés absents. De quoi s'inquiéter donc pour les coéquipiers de Dan Biggar, qui pourraient bien, en cas de défaite en Italie le week-end prochain, prendre la cuillère de bois (récompense virtuelle pour l'équipe qui a perdu tous ses matchs durant le Tournoi), comme en 2003. Mais au-delà de cela, le Pays de Galles pourrait également dégringoler au classement World Rugby ! Actuellement 10ème (ce qui est déjà le pire classement de son histoire), le XV du Poireau est à portée de fusil des Samoa et de la Géorgie, respectivement 11ème et 12ème. Une défaite de plus de 16 points en Italie lors de la 5ème journée du Tournoi pourrait donc faire passer les hommes de Warren Gatland derrière ces deux nations, et juste devant l'Italie, 13ème.

VIDÉO. 6 NATIONS. La charge coude en avant de Schoeman sur Dupont aurait-elle dû être sanctionnée ?Vainqueurs du Tournoi des 6 Nations 2019 (ces derniers ayant même réalisé le Grand Chelem), les Gallois connaissent l'une des pires périodes de leur histoire, à seulement quelques mois de la Coupe du Monde en France. De quoi envisager le pire pour eux en septembre prochain, sachant que leur poule est très relevée (Australie, Fidji, Géorgie et Portugal). Reste à voir désormais quand le Pays de Galles arrivera à se relever de cette mauvaise période. Pour rappel, Alun Wyn Jones et les siens affronteront l'Italie dans 10 jours, avant de se frotter au 15 de France, pour la dernière journée de ce Tournoi 2023.

