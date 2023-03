RUGBY. 10 Toulousains sur une feuille de match, un record en équipe de France ?

Pour faire face aux Anglais, dans le crunch de ce samedi, l'équipe de France va afficher une composition historique. En effet, sur les 23 joueurs présents, 10 d'entre eux jouent à Toulouse !

Une première depuis 2007

Avec la blessure récente de Jalibert à l'entraînement, ou encore la suspension d'Haouas qui était le remplaçant d'Uini Atonio, le staff de l'équipe de France a dû faire des choix dans la composition de la feuille de match. En effet, pour pallier la blessure à la cheville gauche de Matthieu Jalibert, c'est Melvyn Jaminet qui a été préféré à Antoine Hastoy, avec le numéro 23 dans le dos. Ensuite, le carton rouge d'Haouas contre l'Écosse fait le bonheur de Dorian Aldegheri, qui grille la priorité à Sipili Falatea, pourtant très performant lors de chacune de ses rentrées en jeu. Le pilier de Toulouse n'a plus connu une sélection avec le 15 de France depuis la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2021, avec un match face à l'Angleterre, débuté sur le banc de touche. Ces deux changements sont la raison pour laquelle l'équipe de France affiche désormais 10 Toulousains sur la feuille de match, au lieu de 9 comme face à l'Irlande ou l'Écosse. Si Anthony Jelonch n'avait pas été blessé, ce nombre aurait pu être de 11, synonyme de record ! Néanmoins, durant la Coupe du monde 2007, et un match de poule face à la Namibie au Stadium de Toulouse, Bernard Laporte, sélectionneur de l'époque, avait fait le choix d'aligner 10 joueurs du Stade Toulousain. Ce jour-là, et devant leur public, Clément Poitrenaud, Vincent Clerc, Thierry Dusautoir ou même Cédric Heymans étaient de la partie. Avec eux, d'autres grands noms du rugby français étaient présents, tels que Yannick Nyanga et Jauzion, Poux, Ellisalde, Pelous et Michalak. Une autre belle génération !

Des automatismes, forcément !

Parmi les 10 joueurs sur la feuille de match, 8 d'entre eux seront titulaires, c'est plus de la moitié de l'équipe ! De ce fait, les automatismes travaillés en club seront alors un atout côté français, comme en première ligne ou Marchand sera entouré de ses deux coéquipiers en rouge et noir, Cyril Baille et Dorian Aldegheri ! De plus, Flament et Cros compléteront le 8 de devant. Comme à son habitude, la charnière des Bleus sera toulousaine, tout comme l'arrière-garde ! Si Ramos décale à l'ouverture pendant le match, Melvyn Jaminet retrouvera son poste, et se rappellera ses quelques matchs disputés avec Thomas Ramos en début de saison en Top 14. De plus, la polyvalence des trois-quarts tricolores sera un gros avantage ce week-end, et de nombreux choix s'offriront à Galthié.

