6 NATIONS. Baille vs Genge, un duel pour savoir quel est le meilleur pilier gauche de la planète

Lors du Crunch entre l'Angleterre et la France, les deux meilleurs piliers gauches de la scène internationale vont s'affronter. Les puristes en salivent d'avance.

D’un côté, notre Cissou national. De retour à un très bon niveau dans ce Tournoi, après ses blessures aux adducteurs l’an dernier. De l’autre, le bison anglais, j’ai nommé Ellis Genge (1m85 pour 118kg). "The Baby Rhino", plus impressionnant que jamais en 2023. Même au sein d’une équipe anglaise boitillante, le pilier de Bristol surnage et détonne pour le poste de pilier gauche, en jouant 70 minutes à tous les matchs avec une activité débordante. Toujours aussi surpuissant, Genge semble, à tout juste 28 ans, avoir atteint l’âge de la maturité. Il gère mieux ses efforts, est plus fort qu’il ne l’a jamais été en mêlée et, par dessus tout pour un joueur réputé impulsif, est de moins en moins indiscipliné, de plus en plus responsable. Jusqu’à être nommé capitaine de l’équipe d’Angleterre face aux Bleus, samedi.

XV de France. Cyril Baille, l'homme fort de la gaucheEn face de lui dans le jeu, il aura donc le Toulousain Cyril Baille, qui monte en puissance dans ce Tournoi 2023. On le vit ainsi débordant d’activité face à l’Ecosse, à l’image de ses nombreuses courses ballon en main. Moins culbutant que son homologue anglais, Baille impressionne néanmoins toujours autant de par cette capacité à rebondir sur les défenseurs et à faire jouer après contact. Des qualités chez ces deux garçons qui les placent clairement parmi les références à leur poste aujourd’hui, dans des registres pourtant assez différents. Un plus dans la puissance brute, l'autre davantage dans l'explosivité et le jeu de mouvement.

Qui peut les tutoyer et venir contester leur hégémonie ? Assurément pas grand monde, même si l’ancien droitier Andrew Porter a de solides arguments, notamment sur la poussée, lorsqu’il est aligné à gauche d’une mêlée. Et surtout qui s’affirme comme le meilleur pilier gauche du monde aujourd’hui ? A l’heure actuelle, difficile d’affirmer que l’un est devant l’autre tant leurs qualités font d’eux des joueurs uniques. Mais peut-être que le Crunch de samedi nous permettra de trancher…

