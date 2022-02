XV de France. Cyril Baille, l'homme fort de la gauche

Face à l'Ecosse et comme depuis le début du Tournoi, Baille a été tonitruant. Si bien qu'on voit mal, aujourd'hui, qui lui est supérieur à gauche d'une mêlée...

Évidemment, lorsque nos confrères de RMC Sports lui ont tendu la perche, Cyril Baille l'a balayée d'un revers de main : "je ne me considère pas comme le meilleur pilier du monde", lâchait le Toulousain. Toujours aussi discret, humble et partisant de la première heure du collectif, l'enfant de Lannemezan préfère souligner les points qu'il lui reste à travailler, les références du poste et le travail de ses coéquipiers. Pourtant, aujourd'hui, quel illuminé pourrait bien prétendre devancer le Tricolore de 28 ans ? Joe Moody ? L'ancien lutteur accuse de plus en plus le coup, à 33 piges. Ellis Genge ? Le "Baby Rhino" n'a pas d'équivalent niveau puissance, certes, mais reste friable sur de nombreux points, encore. Dans les années à venir, lorsque l'Irlandais Andrew Porter (26 ans) aura pleinement assimilé tous les rouages de son repositionnement à gauche de la mêlée, il sera à coup sûr le principal concurrent de notre Baille national. Mais pour l'heure, c'est incontestablement "Cissou" qui mène la danse.

6 Nations. Baille, Villière et Alldritt font l'unanimité dans l'équipe type de la 2e journée

Déjà solide face à l'Italie et dément face à l'Irlande, le pilier aux 34 capes a peut-être encore élevé le curseur face à l'Ecosse. Ce samedi, le stadiste a une nouvelle fois impressionné de part sa qualité de déplacement, et sa puissance ballon en main notamment. Il fut encore, derrière Greg Alldritt, l'avant qui a le plus avancé ballon en main à Murrayfield. Parfait au relais de la première percée d'Antoine Dupont (8ème) qui amène l'essai de Willemse, Baille le fut aussi sur celui de Moefana dans la foulée, où sa percussion sur Van der Merwe et son offload avant de sortir en touche sont des modèles du genre. Et que dire de son dynamisme, de son placement ou de son intelligence de jeu à chaque fois que les Bleus ont eu le ballon ? Ou encore de son 9/9 en défense. Par-dessus tout, comme se plaît à le souligner Thierry Dusautoir, "tout ça n'est que du plus et le principal reste que c'est un roc en mêlée, très fort sur les fondamentaux".

Top 14. Passe à l'aveugle, pivot : quand Baille et Faumuina sont plus techniques que leurs trois-quarts [VIDÉO]

C'est ce qu'a d'ailleurs tenu à relever Fabien Galthié en personne, en conférence de presse. "On peut féliciter Cyril. Il se déplace énormément, est très adroit de ses mains et pousse fort en mêlée fermée. Il a par ailleurs une très bonne connexion avec Antoine Dupont, ce qui nous aide beaucoup dans la continuité du jeu." De là à faire de lui le meilleur joueur français de ce début de Tournoi ? Au milieu des Dupont, Alldritt ou Penaud, la concurrence est évidemment rude. Mais à en écouter son mentor, Christian Califano, pour RMC Sports, "Cissou" pourrait bien encore nous surprendre : "C’est impressionnant car je pense qu’il peut encore faire plus. On dit que c’est un joueur complet, mais on dit aussi qu’il peut marquer son temps." En ce sens, une victoire dans le Tournoi pourrait déjà - largement - l'y aider...

RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. La France écœure l'Écosse et s'impose largement à Murrayfield