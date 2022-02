6 Nations. Baille, Villière et Alldritt font l'unanimité dans l'équipe type de la 2e journée

Après la victoire de l'équipe de France sur l'Irlande, plusieurs joueurs de l'équipe de France font partie de l'équipe type de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations.

Midi Olympique

Stewart (Ang)

Malins (Ang) - Watkin (PdG) - Moefana (Fra) - Villière (Fra)

Biggar (PdG) - Randall (Ang)

Doris (Irl) - Alldritt (Fra) - Cros (Fra)

Beard (Irl) - Ewels (Ang)

Francis (PdG) - Marchand (Fra) - Baille (Fra)



RUCK

Williams (PdG)

Graham (Eco) - Watkin (PdG) - Smith (Ang) - Villière (Fra)

Biggar (PdG) - Dupont (Fra)

van der Flier (Irl) - Alldritt (Fra) - Itoje (Ang)

Willemse (Fra) - Ryan (Irl)

Furlong (Irl) - Elias (PdG) - Baille (Fra)

Planet Rugby

Jaminet (Fra)

Graham (Eco) - Watkin (PdG) - Tuipulotu (Eco) - Villière (Fra)

Smith (Ang) - Gibson-Park (Irl)

van der Flier (Irl) - Alldritt (Fra) - Itoje (Ang)

Ryan (Irl) - Beard (Irl)

Furlong (Irl) - Elias (PdG) - Baille (Fra)

Mirror

Jaminet (Fra)

Graham (Eco) - Watkin (PdG) - Fickou (Fra) - Villière (Fra)

Biggar (PdG) - Dupont (Fra)

Morgan (PdG) - Alldritt (Fra) - Beirne (Irl)

Willemse (Fra) - Rowlands (PdG)

Francis (PdG) - George (Ang) - Baille (Fra)



Cette semaine, trois joueurs de l'équipe de France ont été plébiscités par la presse de manière unanime. Le pilier Cyrill Baille, le troisième ligne Grégory Aldritt ainsi que l'ailier Gabin Villière. "Non seulement Villière est exceptionnellement bon avec le ballon en main, mais il lit aussi très bien le jeu et est fiable dans presque tous les aspects. De même, l'ailier est une menace dans les rucks et a remporté deux turnovers", écrit Planet Rugby. Personne ne remet également en question l'importance de Grégory Aldritt pour les Bleus. "Il a montré qu'il était l'un des porteurs de balle les plus dangereux au monde", confirme le site anglais The Mirror. Quant au pilier Baille, il a tenu la dragée haute Furlong et s'est offert un essai décisif face aux Irlandais sans oublier 8 plaquages.