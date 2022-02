RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. La France écœure l'Écosse et s'impose largement à Murrayfield

L'équipe de France s'est imposée avec le bonus offensif ce samedi à Murrayfield (17-36), à l'issue d'une partie maîtrisée. Les Français ont fait la différence en seconde période.

L'Écosse et la France nous ont offert une une première période de grande qualité ce samedi sur la pelouse de Murrayfield. Dans une enceinte écossaise chauffée à blanc, les Bleus régalent et font exulter les plus de 10 000 supporters tricolores présents dès la 9ème minute. Sur un coup de pied axial de Russell, Antoine Dupont stratosphérique ce samedi, amorce une relance et élimine trois défenseurs. Repris dans les 22 mètres, les Bleus parviennent à enchaîner avec Baille puis Marchand qui sert à hauteur Willemse (0-7). Sublime. Étouffés, les hommes de Gregor Townsend vont inscrire une pénalité par Russell avant d'encaisser un nouvel essai somptueux. Suite à un 50-22 de Jaminet, les Français héritent d'une touche dans les 22 mètres adverses. Après un lancement impeccable et une passe judicieuse de Danty, Penaud servi en bout d'aile, sert intérieur Baille qui retouve Moefana (3-12). Le break est fait.

Moment alors choisi par les Écossais pour mettre à mal les Bleus. Les ''Scots'' font fructifier leur domination par un essai de l'hyperactif Rory Darge, meilleur écossais en ce jour, à la suite de plusieurs temps de jeu. Puis sur une relance folle, Van Der Merwe sert Harris. Ce dernier a Price à son extérieur mais préfère allonger pour Hogg qui lâche le ballon à quelques mètres de l'en-but. Le tournant du match ? Possible surtout que Fickou inscrira un essai peu avant la pause après une course en travers, que Jaminet transforme (10-19 40ème).

En deuxième période, la France enterrera définitivement les espoirs écossais. Après une minute trente de jeu, sur un contre, Penaud allonge au pied. Le rebond profite à Danty qui plonge en Terre promise et permet aux Bleus de décrocher le bonus offensif, excusez du peu (10-26). Damian Penaud d'un doublé parachève la victoire du XV de France. Duhan Van der Merwe d'un essai donnera au score une moindre ampleur. 17-36 score final. Avec ce succès bonifié, les Bleus s'affirment plus que jamais comme les favoris au titre. Et peuvent toujours rêver d'un Grand Chelem. Prochaine étape ? À Cardiff contre le Pays de Galles dans deux semaines.