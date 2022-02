VIDEO. Fickou, Moefana, Penaud, tous les essais d'Ecosse/France dans le Tournoi des 6 Nations

Retrouvez en vidéo tous les essais du match du Tournoi des 6 Nations entre l'Écosse et l'équipe de France. Les Bleus ont inscrit six essais à Murrayfield.

Ce samedi, l'équipe de France de rugby affrontait l'Ecosse à Murrayfield. Un match que les Bleus ont démarré très fort avec l'essai de Willemse après un bijou de relance d'Antoine Dupont.

That Dupont magic 🪄

France secure the first points of the game! 🇫🇷 #SCOvFRA #GuinnessSixNations pic.twitter.com/Q5lGxD2v9A — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 26, 2022

Les Tricolores ont doublé la mise par Moefana quelques minutes plus tard avec notamment un bijou de passe Baille pour l'ailier bordelais.

La réponse écossaise est arrivé par l'homme en forme côté local, Rory Darge. Le 3e ligne a récompensé les efforts des siens et un gros temps fort du Chardon.

Il s'en est fallu de peu que Hogg ne double la mise, mais l'arrière n'a pu se saisir du cuir. Et c'est finalement Fickou après une énorme course en travers qui a planté la 3e banderille tricolore en coin juste avant la pause.

"IT'S TRY TIME!"

Fickou goes over just before HT to put France 9 points ahead! 🇫🇷 #SCOvFRA #GuinnessSixNations pic.twitter.com/7qs9fiDNgI — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 26, 2022

Les Bleus ont entamé la deuxième période comme ils avaient terminé la première lorsque Danty a récupéré le cuir sur rebond favorable suite à un coup de pied de Penaud.

Un nouveau ballon de récupération suite à une excellente défense a ensuite vu Damian Penaud marquer un nouvel essai à l'heure de jeu (10-31).

L'ailier clermontois s'est offert un doublé lorsque Ntamack lui a déposé le ballon dans les bras après un ballon porté dans les 22 mètres.

Si Duhan van der Merwe a réduit la marque, la victoire avait déjà choisi son camp.