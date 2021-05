Top 14. Passe à l'aveugle, pivot : quand Baille et Faumuina sont plus techniques que leurs trois-quarts [VIDÉO]

Cyril Baille et Charlie Faumuina ont montré encore une fois qu'ils ne servent pas qu'à pousser en mêlée.

Le Stade Toulousain s'est imposé ce samedi sur sa pelouse et face à Clermont, sur le score de 36 à 27. Tout cela, une semaine après avoir remporté leur titre de Champions d'Europe et surtout, après avoir fêté comme il se doit le trophée. Nous avons pu voir Romain Ntamack faire du surf sur la Coupe, avec peu de réussite, ou bien le trophée servant de vase à Mojito. Mais aucune fatigue n'a été détectée du côte des Toulousains quand on voit leur prestation de ce samedi soir.

Pour l'avant-dernière journée du Top 14, Toulouse et notamment ses avant ont montré toute la technique qu'ils ont acquis à l'entraînement. On dit souvent "jeu de mains, jeu de Toulousains", mais on pense surtout aux trois quarts. Et pourtant, les avants d'Ugo Mola ont montré qu'ils étaient capables de faire vivre le ballon aussi bien qu'un Romain Ntamack ou qu'un Pita Ahki.

Sur un ballon sorti par Selevasio Tolofua (numéro 8), Cyril Baille (numéro 1) envoie une passe sur un pas et à l'aveugle pour son coéquipier de la première ligne, Faumuina (numéro 3). Ce dernier aurait pu faire un point, mais il décide d'envoyer à Roman Ntamack qui comprend parfaitement l'utilité de rester derrière ses avants. Passe pivot et le chemin de l'en-but s'ouvre pour Romain Ntamack qui ira inscrire le troisième essai de son équipe juste avant la mi-temps