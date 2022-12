VIDEO. Non mais c'est quoi ce ''hit'' effarant du Baby Rhino Ellis Genge ?

Ellis Genge a fait valoir tout sa palette face à Leicester ce week-end. Aussi surpuissant que surprenant techniquement, le bougre.

Ellis Genge est-il le meilleur pilier gauche du monde ? Hum, au vrai, la concurrence de notre Cyril Baille national en impose, tout de même... Ce qui se discute moins en revanche, c'est la puissance du gaucher de l'Angleterre. Sur ce plan-là, personne ne toise l'homme aux 43 sélections à son poste, et il l'a encore prouvé ce week-end. Auteur d'une performance XXL face à son ancien club de Leicester, le numéro 1 de Bristol a d'abord régalé grâce à une passe que n'aurait pas reniée Juan Martin Hernandez en première période : sur un jeu en cellules, le vice-capitaine des Bears a donné dans le dos à son ouvreur grâce à une chistera à l'aveugle... et volleyée ! Comme quoi ce garçon a aussi de sacrées "mains" (voir à 53 sec sur la vidéo).

Mais puisque Genge aime le chocolat plus que tout, il a également justifié en fin de partie pourquoi on l'appelle "The Baby Rhino", et pas "El Mago". 75ème minute de jeu, Bristol est mené de 7 points et pilonne la défense adverse mais Semi Radradra fait tomber le ballon, vers l'arrière heureusement. Qui est là pour le ramasser et le bonifier ? Ce diable d'Ellis Genge, jamais fatigué. Positionné tel un 3/4 centre, le pilard de 118kg va alors prendre le périph' pour contourner la première ligne de front de Leicester, puis, lancé comme un taureau furieux, faire EX-PLO-SER son ancien coéquipier Harry Potter, valeureux mais secoué comme jamais sur l'action (5min30). Avant d'aller au sol, "Gengy" fait vivre le ballon, trouve Piutau qui décale Thacker. Le décalage est fait, avant que l'ancien montpelliérain Gabriel Ibitoye ne nous fasse un numéro dans son couloir. Individualiste, certes, mais un numéro quand même, pour offrir le match nul à Bristol 26 à 26.

Un match nul qui aurait même pu se transformer en victoire pour les Bears dans les arrêts de jeu. Mais de 40 mètres très légèrement excentré, l'Américain AJ McGinty a manqué le coup de pied de la gagne. Un nouveau scénario de dingue à l'Ashton Gate, donc. Une habitude, en Premiership...

