VIDEO. WTF. Ellis Genge est-il humain ?! Vous avez vu combien il pousse ?

La tournée de novembre se termine ce samedi avec un choc entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Ce remake de la dernière finale de la Coupe du monde n'aura strictement rien d'une rencontre amicale. Les Anglais comme les Sud-Africains ne sont pas réputés pour être des enfants de chœur. On peut s'attendre à voir des chocs terribles, des plaquages appuyés et de féroces batailles dans les rucks comme en mêlée. Il nous tarde de voir qui prendre le dessus dans le défi physique entre deux des nations les plus solides de la planète ovale. Une chose est sûre, les acteurs de cette rencontre n'ont pas lésiné sur la préparation à la salle de musculation. À l'image du pilier Ellis Genge, filmé en train de pousser une somme colossale de kilos juste avant le match contre les All Blacks. À titre informatif, les poids jaunes font normalement 15 kilos et les rouges 25. On vous laisse faire le calcul ? N'oubliez pas d'ajouter 10 ou 15 kilos pour le poids de la machine. On est sans doute pas loin des 400 kilos.