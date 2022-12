RUGBY. Exclure un joueur de son choix ? 😱 Une règle qui pourrait débarquer en Angleterre !

La Fédération anglaise de rugby réfléchit à la création d'une nouvelle compétition. Certaines règles pourraient aussi voir le jour. Et elles sont surprenantes !

RUGBY. Une dette à NEUF chiffres pour les Wasps : La Premiership sombre financièrementLe rugby anglais de clubs ne va pas fort. Dernièrement, les Warriors et les Wasps ont été contraints de se déclarer en faillite. Poussant de nombreux joueurs à partir, notamment pour le Top 14. Les deux équipes pourraient repartir en deuxième division. Ce qui va avoir un impact sur ce championnat comme sur la Premiership. La Fédération anglaise réfléchit actuellement aux différents scénarios possibles. Dans le même temps, elle explore aussi des pistes visant à aider les clubs de deuxième division à être plus automnes et solides en vue d'une accession à l'élite. C'est ainsi que l'idée d'une nouvelle compétition entre les équipes des deux championnats a été évoquée. Le Telegraph nous apprend cette semaine que cette nouvelle coupe hybride devrait avoir lieu lors des week-ends du Tournoi de Six Nations et des tests d'automne à partir de la saison 2023/24. Il est entendu que la compétition pourrait commencer lors de la Coupe du monde de l'année prochaine.



Mais ce n'est pas le plus surprenant dans l'histoire. En effet, un groupe de travail notamment compos√© de Jamie George, le talonneur des Saracens et de l'Angleterre, Mark McCall, le directeur du rugby des Sarries, Sir Ian McGeechan, la l√©gende de l'√Čcosse et des Lions, et Lee Blackett, l'ancien entra√ģneur des Wasps, se penche actuellement sur des r√®gles bien sp√©cifiques √† cette comp√©tition. Lesquelles ont pour objectif de la rendre spectaculaire. Il serait notamment question de r√©duire le temps perdu par les m√™l√©es √† refaire ainsi que les longs √©changes au pied ; renforcer les essais marqu√©s en-dehors des 22 m√®tres adverses (peut-√™tre en leur accordant plus de points ?) ; mais surtout, il serait question d'introduire un 'Power Play', o√Ļ chaque capitaine peut d√©signer un joueur adverse pour passer 10 minutes sur le banc une fois par match !



Vous imaginez si cette idée fait des émules et débarque au plus au niveau ? Les propositions seront présentées au conseil d'administration de la RFU le 25 janvier avant une réunion du conseil le 14 février, précise le site anglais. À partir de là, toute motion adoptée avec succès nécessitera toujours l'approbation de World Rugby. Nul doute que si ces propositions sont adoptées dans cette compétition, de nombreux tests seront conduits avant une application au sein d'autres championnats. Que pensez-vous de ce "power play" ?