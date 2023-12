TRANSFERT. TOP 14. BORDEAUX CONTINUE DE PEAUFINER SON IMPRESSIONNANTE LIGNE d'ATTAQUE

En Top 14, difficile de mieux faire que la ligne de trois quart de l'UBB, composée d'internationaux français en grande majorité. Visiblement, les dirigeants girondins ne veulent pas s'arrêter là.

Reybier pour préparer l'avenir

C'est dans les tuyaux depuis quelques jours et il semblerait que ce soit désormais presque officiel. La venue d'Enzo Reybier à Bordeaux a été annoncée par Canal +, puis confirmée par nos confrères de Sud-Ouest. Le jeune ailier de 21 ans se serait donc engagé en faveur d'un gros poisson du Top 14, lui qui évolue depuis ses 13 ans à Oyonnax.

International moins de 20 ans, Enzo Reybier a connu les Bleuets en étant d'abord surclassé, puis en devenant un cadre de cette jeune équipe en 2022. Avec Oyonnax, l'ailier a découvert le rugby professionnel à tout juste 18 ans !

Après plusieurs belles performances, ce dernier s'est offert une place de choix la saison dernière, avec 17 matchs dont 15 en tant que titulaire. Cette année, le jeune joueur n'a joué que deux petits matchs de Top 14, freiné par des pépins physiques.

Néanmoins, Reybier qui est un pur produit de la formation d'Oyonnax a resigné en faveur de son club formateur jusqu'en 2026 en octobre dernier, preuve de la confiance qui règne entre les deux parties.

Toutefois, Bordeaux se serait montré particulièrement intéressé par le profil du joueur, au point de racheter ce fameux contrat et payer des indemnités au promu.

A Bordeaux, Reybier serait en concurrence avec d'autres Bleuets et joueur du XV de France comme Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, mais aussi Maël Moustin qui a été sacré champion du monde des moins de 20 ans. À ne pas oublier que Madosh Tambwe est un sérieux client. De plus, le repositionnement d'Uberti à l'aile semble être une bonne option, ce qui fait encore moins de place à ce poste.

Il est tout de même important de rappeler que Reybier avait tapé dans l'œil de Fabien Galthié la saison dernière, car ce dernier avait appelé le jeune ailier pour préparer quelques matchs du Tournoi des 6 Nations. Aux côtés de Thomas Laclayat, ils étaient les deux seuls joueurs de Pro D2 à figurer dans les listes de l'équipe de France.

Avec cette arrivée probable à l'UBB, Reybier devrait rêver encore plus du bleu tricolore !

