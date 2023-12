RUGBY. Top 14. Toulouse et Toulon sanctionnés par la Section spécialisée ''Salary Cap'' de la Commission de discipline

Toulouse et Toulon sanctionnés par la Section spécialisée ''Salary Cap'' de la Commission de discipline dans le cadre de l’application du Salary Cap au titre de la saison 2021/2022.

RUGBY. Top 14. Toulouse et Toulon bientôt auditionnés après le transfert retentissant de KolbeDésormais au Japon, Cheslin Kolbe fait encore parler en France. Non pas en raison du quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud à la coupe du monde. Mais suite à son transfert entre le Stade Toulousain et Toulon en 2021.

En effet, les deux clubs de Top 14 ont été sanctionnés par la Section spécialisée « Salary Cap » de la Commission de discipline et des règlements à la suite de l’instruction du dossier relatif à l’application du Salary Cap au titre de la saison 2021/2022, et des observations formulées par le Stade Toulousain et le Rugby Club Toulonnais lors de l’audience du 9 octobre 2023.

Le transfert de l'ailier champion du monde n'est pas clairement au centre de la sanction. Mais ce serait bien son passage de Toulouse à Toulon qui a déclenché tout ça.

A ce titre, "une amende de 50 000 euros assortie du sursis à l’encontre du Stade Toulousain, au titre du manquement à l’obligation générale de transparence et de coopération". Du côté du RCT, pas de sursis et une amende supérieure, 70 000 euros. Les deux formations ont sept jours pour faire appel.

Le Rugby club toulonnais a pris acte des décisions et se. Dans un communiqué, il explique qu'il se réserve le droit de faire appel de cette amende. En parallèle, le club varois "se félicite qu’aucun des griefs qui lui étaient adressés, liés au dépassement du Salary Cap, n’ait été retenu par la commission."

Le champion de France n'a de son côté pas réagi à cette sanction. Toulouse se prépare à affronter le Stade Rochelais dans le cadre de la 11e journée de Top 14 après avoir dominé le RCT le week-end dernier.

A Toulon, on recevra le Stade Français pour clôturer cette année 2023. Au classement, les Toulonnais occupent la 5e place tandis que le Stade est 7e.