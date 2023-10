RUGBY. Top 14. Toulouse et Toulon bientôt auditionnés après le transfert retentissant de Kolbe

Au mois de septembre, la commission de discipline de la LNR a été saisie au sujet de manquements de transparence dans le transfert de Cheslin Kolbe, de Toulouse à Toulon.

Un montant passé inaperçu

Ce sont de fraîches informations provenant de nos confrères de L'Équipe qui viennent de tomber. La commission de discipline de la LNR a été saisie au sujet du transfert de Kolbe à Toulon, en 2021. Il s'avère que le montant de ce transfert n'aurait pas convaincu le contrôleur du salary cap de la ligue, en charge de l'équité dans le championnat.

De ce fait, les présidents Didier Lacroix et Bernard Lemaître seront auditionnés par la commission de discipline lundi prochain, pour éclaircir ce dossier.

Cette commission financière sera présidée par Jean-Pierre Karaquillo, après une tentative de médiation qui a été refusée par ce dernier.

Des explications

Pour le président de Toulouse, Didier Lacroix, cette affaire n'a rien d'illégal, bien que la commission prenne une décision 45 jours après cette audience, avec à la clé une forte amende, ou pas.

Ce dernier a communiqué : "Nous (Stade Toulousain) sommes effectivement convoqués aux motifs d'un manquement de transparence et d'un manquement de coopération", nous a signalé, Didier Lacroix. "On est très content d'être auditionnés et de pouvoir faire toute la transparence sur ce dossier, une transparence dont certains nous reprochent d'avoir manqué."

"On est très à l'aise sur le sujet. Au cours de la médiation organisée par la Ligue, nous n'avons pas pu aborder l'intégralité du dossier. La commission de discipline devrait nous permettre de la faire. Pour nous, ce dossier est réglé depuis un moment et il n'impacte pas le championnat puisque le joueur a maintenant quitté le Top 14." (L'Équipe)

Pour le président de Toulon, Bruno Lemaître, il a quant à lui indiqué : "Nous allons à nouveau démontrer que cette opération s'est faite en parfaite conformité avec les règlements de la LNR et informations préalables du salary cap manager." (L'Equipe)

